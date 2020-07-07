الامارات | القرقاوي: كلفة مشروع «مسبار الأمل» من الأقل عالمياً بفضل جهود شباب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن القرقاوي: كلفة مشروع «مسبار الأمل» من الأقل عالمياً بفضل جهود شباب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، أن كلفة مشروع مسبار الأمل 200 مليون دولار، مشيراً الى أنها من أقل المشروعات المشابهة كلفة على مستوى العالم، بفضل جهود شباب الإمارات في مراحل التنفيذ كافة.

وأضاف القرقاوي خلال لقاء خاص حول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، عقد في قاعة مسرعات دبي المستقبل في أبراج الإمارات، أن المشروعات المشابهة عالمياً استغرقت 10 سنوات لإتمامها، لكن شباب الإمارات نفذوا المطلوب في ست سنوات، منذ ولادة الفكرة إلى انطلاق المسبار بعد أسبوع.

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وتابع القرقاوي خلال اللقاء الذي حضرته «الإمارات اليوم»: «فكرة الانطلاق إلى المريخ انبثقت من الخلوة الوزارية عام 2014 في جزيرة السعديات، للاحتفال بطريقة مختلف باليوم الوطني الـ50 في 2021».

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، أن «11 ألف شاب وشابة عربية من النوابغ أبدوا رغبتهم في المشاركة بمشروع الإمارات الفضائي، وسيتم اختيار عدد منهم لتأهيلهم وتعليمهم للمساهمة في مشاريع الفضاء».

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