الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخفيض

أثنى قارئ في مدينة العين على التخفيضات التي أطلقتها صالات رياضية من أجل جذب الجمهور للاهتمام بالصحة البدنية وتقوية المناعة.

تسليم

اشتكى قراء قيام عمال التوصيل بوضع الطلبات أمام أبواب المنازل، الأمر الذي يتسبب في تلفها مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، ودعوا الشركات التي تقدم خدمة التوصيل إلى تسليم الشحنات لطالبيها مباشرة مع الأخذ بإجراءات التباعد الجسدي.

افتراضي

يستخدم مطورون عقاريون تقنيات الواقع الافتراضي للترويج للوحدات السكنية، الأمر الذي يلقى ترحيباً من الراغبين في الشراء أو الاستئجار، خصوصاً في ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا.

مشاة

أبدى سائقون استياءهم من قيام بعض المشاة بعبور الشوارع المحاذية لدوار «رونا» الواقع بين الشارقة وعجمان، خصوصاً الذين يتوجهون إلى المطاعم الموجودة في الجهة المقابلة.

رسوم

Advertisements

تلقى ذوو طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي إشعارات من مدارس أبنائهم تدعوهم إلى تسديد رسوم العام المقبل كاملة مقابل نسبة خصم 5%، مع التوقيع على إقرار بتسديد أي زيادة في الرسوم يتم اعتمادها مستقبلاً!

تخفيضات

بدأت منافذ بيع في أبوظبي إجراء تخفيضات وعروض سعرية على الكمامات بنسب تصل إلى 20% بعد توافرها في الأسواق. وطالب مستهلكون بإجراء تخفيضات مماثلة على القفازات والمعقمات التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير بعد جائحة كورونا.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news