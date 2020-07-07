الامارات | «التربية» تحدد مخالفات إصدار شهادة نهاية العام الدراسي

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تحدد مخالفات إصدار شهادة نهاية العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد قطاع المناهج والتقييم، في وزارة التربية والتعليم، على الالتزام بإجراءات عدة، أثناء إصدار شهادة نهاية العام الإلكترونية للصفوف (1-12) للطلبة، مؤكداً أن مخالفة أي من هذه الإجراءات تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

وقالت إن المخالفات تتلخص في استيفاء رسم مالي مقابل طباعة وتسليم أصل الشهادة، وطباعة شهادة دراسية من المدرسة تحتوي على تصميم ومواصفات شهادة صادرة من أنظمة الوزارة، دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.

وأضافت أنه لا يسمح بإصدار إفادات لمن يهمه الأمر من المدرسة خاصة بسياسة التعليم ومنظومة المدرسة الإماراتية، أو بيان ما يدرسه الطالب، أو إفادة بالشهادة الرقمية لصفوف النقل، كما يمنع استخدام نموذج أو أوراق خاصة في المدرسة تحتوي على شعار المدرسة لطباعة الشهادة من نظام الوزارة، وأن أي تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة ختم المدرسة على الشهادة الصادرة إلكترونياً من نظام الوزارة يعرض المدرسة للمساءلة القانونية.

وحدد القطاع في تعميم حول «إصدار شهادات نهاية العام الإلكترونية للصفوف 1 - 12»، الذي أصدرته ووزعته على المدارس، أخيراً، بمناسبة قرب الإعلان عن نتائج نهاية العام الدراسي (2019/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2020)، موجهات وتنظيمات عامةً عدة لإصدار الشهادات إلكترونياً، إضافة إلى وصف مكونات ومسمى شهادة الصف الثاني عشر لمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، إضافة إلى المواصفات الفنية للشهادة الدراسية، التي تصدر إلكترونياً من نظام المنهل للصفوف 1 -12، ومكونات الشهادة (البيانات والدرجات).

وأوضحت الوزارة مواصفات الوثيقة العلمية، التي يحصل عليها الطالب بعد مروره بخبرات تعليمية خلال 12 عاماً دراسياً، وتركز على مواصفات ومكونات شهادة إتمام الدراسة في المرحلة الثانوية - الصف الثاني عشر، نهاية مرحلة الدراسة للطلب في السلم التعليمي للمدرسة.

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وتظهر الموجهات والتنظيمات العامة أنه تم ربط الشهادة برمز (QR code) ببيانات الطالب في الشهادة ومحتواها، وتسمح بتحميل الشهادة إلكترونياً، وترفق الشهادة إلكترونياً بملف الطالب من خلال أنظمة الوزارة بصيغة PDF، أو من خلال قنوات أخرى تحدد فور صدور النتيجة، إضافة إلى توجيه طلبة الصفوف 1 - 12، إلى طباعة الشهادة على ورق أبيض عالي الجودة، حجم A4، وباستخدام طابعة ملونة، والتنسيق مع فريق «المنهل» قبل وقت كافٍ، في حال رغبة المجلس التعليمي أو إدارة التراخيص (بالنسبة للتعليم الخاص) أو إدارات المدارس والمراكز، بحجب الشهادة، وعدم تسليمها للطلبة إلكترونياً، لأسباب (التزامات مالية أو عهدة أجهزة أو عدم استكمال بيانات التسجيل أو الفحص الطبي للخدمة الوطنية أو أي سبب آخر)، وفق تنظيم القطاع التعليمي، وذلك مع توافر خاصية «الحجب» في نظام «المنهل».

استصدار شهادة الصف الـ 12

تظهر الموجهات والتنظيمات العامة أنه في حال رغب الطالب وولي أمره في استصدار شهادة الصف الـ12، بورق رسمي لغرض الاستخدام خارج الدولة، وفي ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، يتم العمل حالياً، وبالتنسيق مع مراكز سعادة المتعاملين، على تقديم الخدمة إلكترونياً، من خلال موقع الوزارة، والتسليم من خلال شركات التوصيل، في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

- لا يسمح باستيفاء رسم مالي مقابل طباعة وتسليم أصل الشهادة.

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