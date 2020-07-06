الامارات | الإعلان عن نتائج الصف الثاني عشر يوم الخميس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن نتائج الصف الثاني عشر يوم الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة التربية والتعليم عن أن إعلان نتائج الصف الثاني عشر لطلبة المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، سيكون يوم الخميس المقبل.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستزود الطلبة بنتائجهم عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، ومن خلال نظام درجات الطالب "المنهل".

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وحددت الوزارة، في تعميم أصدرته أخيراً، موجهات وتنظيمات عاماً عدة لإصدار شهادات نهاية العام الدراسي (2020/2019) إلكترونياً، إضافة إلى وصف مكونات ومسمى شهادة الصف الثاني عشر لمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، إضافة إلى المواصفات الفنية للشهادة الدراسية التي تصدر إلكترونيا من نظام المنهل للصفوف 1 -12، ومكونات الشهادة (البيانات والدرجات).

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