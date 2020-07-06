الامارات | بالفيديو: "البحث والإنقاذ" يعثر على مواطن فُقد في صحراء الفاية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: "البحث والإنقاذ" يعثر على مواطن فُقد في صحراء الفاية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اليوم، مهمة بحث وإنقاذ لمفقود مواطن في صحراء منطقة الفاية التابعة لإمارة أبوظبي، يبلغ من العمر 62 عاماً.

وحسب بيان صحافي للمركز، تم تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود مفقود في صحراء منطقة الفاية التابعة لإمارة أبوظبي في العقد السادس من العمر، يعاني من أمراض مزمنة ومشاكل صحية في القلب.

وقال المركز أنه تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والانقاذ تمكن فريق البحث والانقاذ من العثور عليه بعد أن علقت سيارته في الصحراء، وتم إخلاء المفقود الى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا".

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