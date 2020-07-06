الامارات | إقامة دبي: عودة الحركة الجوية عبر مطارات دبي خطوة مهمة لتعزيز قطاع الطيران

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دبي: عودة الحركة الجوية عبر مطارات دبي خطوة مهمة لتعزيز قطاع الطيران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري أن عودة الحركة الجوية عبر مطارات دبي تشكل خطوة مهمة في تعزيز قطاع الطيران وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي كواحدة من أهم مراكز الطيران في العالم، مشددا على أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن حركة السفر ستمهد لمرحلة جديدة نحو دعم الحركة الاقتصادية التي تعتبر أحد أهم مقومات التنمية في الدولة.

واضاف المري، بمناسبة بدء الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استقبال المقيمين العائدين عبر مطارات دبي اعتبارا من غد ضمن أعلى معايير السلامة بملصق يحمل عبارة " نرحب بكم مجددا في بلدكم الثاني" ترحيبا بعودة المقيمين وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة في بلدهم الثاني: "أننا نرحب بجميع الزوار والسياح القادمين عبر مطارات دبي ونؤكد لهم بأنهم محل ترحيب دائم في بلدهم الثاني ونحن على اتم الاستعداد لتسهيل اجراءات سفرهم وفق أعلى معايير الصحة والسلامة. "

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ومن جانبه أكد مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية العميد طلال أحمد الشنقيطي أن إقامة دبي في تأهب دائم ومستمر في استقبال الزوار وتقديم خدمات متميزة للمسافرين القادمين عبر مطارات دبي وفق اجراءات احترازية و أمنية لضمان سلامتهم وسلامة الموظفين وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجين في مطارات دبي مشيرا الى ان ازدياد عدد المسافرين القادمين عبر دبي منذ عودة حركة الطيران ستشكل دفعة ايجابية للقطاع الاقتصادي والاستثماري الاجنبي وسيعيد الثقة بالقطاع السياحي.

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