الامارات | «طرق دبي» تُوَظِّفُ سائقات للحافلات العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تُوَظِّفُ سائقات للحافلات العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وظّفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي دفعة تضم ثلاث سائقات حافلات للعمل في قطاع المواصلات العامة ضمن شبكة الخطوط الداخلية لأسطول الحافلات التابعة للهيئة في الإمارة. وقد باشر السائقات الثلاث عملهن في الثالث من يوليو الجاري.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أحمد هاشم بهروزيان: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على أن تكون سبّاقة في إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز ريادتها كأول جهة حكومية في منطقة الشرق الأوسط لتوظيف سائقات في قطاع الحافلات العامة، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من مبدأ الاهتمام والتمكين الذي توليه هيئة الطرق والمواصلات للعنصر النسائي وتحقيق التوازن بين الجنسين في جميع الفئات والمستويات الوظيفية، الذي توليه الهيئة اهتماماً كبيراً.

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وأوضح أنه قد تم إطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع وذلك من خلال تعيين (3) سائقات تم اختيارهن طبقاً للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة لدى الهيئة لتشغيلهن للعمل على الخطوط الثلاثة وهي: الخط الدائري رقم (77)، الذي يربط منطقة بني ياس – ديرة ستي سنتر – T1 – T3، والخط رقم (F36)، وهو من الخطوط المغذية لمحطات المترو، المنطلق من مول الإمارات – حديقة دبي للعلوم – جنوب البرشاء، والخط رقم (F70)، وهو من الخطوط المغذية لمحطات المترو والمنطلق من برجمان – بر دبي – الفهيدي – برجمان).

وأشار بهروزيان إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز منظومة المواصلات العامة والاستمرار في تحسين وتنويع الخدمات المقدمة من خلال تعزيز شبكة النقل الجماعي التابعة للهيئة بالمزيد من العنصر النسائي، حيث تعمل حالياً 165 سائقة في قطاع مركبات الأجرة، و(41) سائقة في قطاع مركبات الليموزين، وسائقة واحدة في قطاع النقل المدرسي، الأمر الذي يؤكد الدور الفعال للمرأة وكفاءتها في شغل وظائف في القطاعات المختلفة لنقل الركاب في إمارة دبي ومساهمتها في تحقيق رؤية الهيئة المتمثّلة في تنقل آمن وسهل للجميع.

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