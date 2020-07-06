الامارات | حكومة الإمارات تعقد إحاطة إعلامية حول مستجدات "كورونا" في التاسعة والنصف مساء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد حكومة الإمارات، في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، إحاطة إعلامية حول مستجدات الحالات والإجراءات الاحترازية المرتبطة بكوفيد19. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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