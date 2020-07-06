الامارات | سحابة من الدخان بسبب حريق بمصنع أخشاب في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سحابة من الدخان بسبب حريق بمصنع أخشاب في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت فرق الدفاع المدني في دبي مكافحة حريق شب في مصنع للأخشاب بمنطقة أم الرمول، بحسب المتحدث عن الدفاع المدني الذي أشار إلى أن أربع فرق انتقلت إلى المكان، من الراشدية والقصيص وند الشبا وبورسعيد، وذلك خلال دقائق من تلقي البلاغ في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم.

وأضاف أن سحابة كثيفة من الدخان غطت المكان كون المواد المحترقة عبارة عن أخشاب داخل مستودع مفتوح، لافتاً إلى عدم تسجيل أي إصابات، وجارٍ مباشرة الإطفاء ومن ثم عمليات التبريد.

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