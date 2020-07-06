الامارات | اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي تستقبل طفلة بادرت بخياطة الكمامات للعمال

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي تستقبل طفلة بادرت بخياطة الكمامات للعمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي اللواء عبيد مهير بن سرور وبحضور المنسق العام للجنة عبدالله لشكري الطفلة حصة عبدالله الياسي ؛ وذلك بعد أن رصدت اللجنة تغريدة مضمونها " نفعل الخير ..

ونسعد الغير هكذا أرادنا ‫#بابا_زايد أن نكون "في حساب والدها في تويتر بمضمون فيديو لها وهي تحيك بنفسها الكمامات لفئة العمال، وقد جاء استقبال اللجنة للطفلة حصة في اطار المسؤولية المجتمعية وتقديراً منها لأسرة الطفلة التي غرست فيها حب الخير ،

وتوجه اللواء عبيد بالشكر والتقدير للطفلة على مبادرتها الطيبة مثنياً على دور والديها في ابراز تلك المبادرة بأسلوب تشجيعي للأطفال للمبادرة في دعم العمال والوقوف إلى جانبهم خلال هذه جائحة كورونا التي يمر بها العالم أجمع ، والتي تؤكد تضامن الجميع في دولة الامارات العربية المتحدة والوقوف جنبا إلى جنب للتغلب على تلك الجائحة.

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