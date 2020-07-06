هيئة السياحة التايلاندية تطلق مشروعاً لرعاية مجتمع الفيلة

أطلقت هيئة السياحة التايلاندية مشروع "مساعدة المجتمع، مساعدة الفيلة، مساعدة الأمة" لحماية الفيلة في مملكة تايلاند والحفاظ على هذه السلالة ورعايتها في الوقت الذي يشهد خلاله قطاع السياحة تراجعاً في ظل القيود المفروضة على السفر.

وانطلق هذ المشروع بالتعاون مع جهات حكومية في المملكة وبدعم من شركات القطاع الخاص بهدف تقديم المساعدة المباشرة لإكثار هذه الفصيلة، حيث قدم المشروع قبل انطلاقه الرسمي، المساعدة لأكثر من 1,450 فيل يحظى برعاية خاصة من قبل السكان أو الوجهات السياحية وعلى مستوى المملكة.

وقال بيشايا سايسانجان، مدير هيئة السياحة التايلاندية في دبي والشرق الأوسط: "تعتبر الفيلة رمزاً لتايلاند وجزءً من هويتها الوطنية، كما تعد من مصادر الدخل الرئيسية في المملكة، وكغيرها من القطاعات الحيوية لدينا، تأثر القطاع السياحي بشكل كبير بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، ونواصل عملنا على توفير حلول عملية ومستدامة لدعم مجتمعاتنا خلال هذه الأوقات الصعبة، لا سيما تلك التي تقدم الرعاية لهذه الحيوانات المميزة".

ويشارك في المشروع العديد من المنظمات الخاصة لرعاية الفيلة، بما في ذلك رابطة تحالف الفيل التايلاندي، وهي المنظمة التي أسهمت في مساعدة معسكرات الفيلة والعمل على توطينها في المملكة، وشملت مبادراتها إطلاق قناة لجمع التبرعات لشراء الغذاء والدواء، بالإضافة إلى تمويل الفريق البيطري للتحقق من صحة الفيلة.

وتقدم حديقة تشيانغ ماي الطبيعية للفيلة، رحلات افتراضية للسائحين عبر منصة "LazLive"، والتي تسمح لهم بمشاهدة الفيلة ببث حي ومباشر، إذ تسعى هذه المبادرة إلى دعم المجتمعات المحلية لمواصلة تقديم الرعاية للفيلة، كما أطلقت حملة "أشرب القهوة لحماية الفيلة"، والتي يعود ريعها إلى مؤسسة حماية الفيلة.

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وتقوم مؤسسة "تايلاند الجنوبية للفيلة" (STEF) الخيرية والمسجلة في بريطانية بتوفير الطعام للفيلة، كما عملت على جمع تبرعات وصلت إلى أكثر من 270 ألف بات تايلاندي (32 ألف درهم إماراتي) التي ستخصص لمساعدة الفيلة في تايلاند.

ويتبع عدد من معسكرات تربية الفيلة في المملكة للجهات الحكومية، كمركز الحفاظ على الفيل التايلاندي في لامبانج، الذي تأسس في عام 1993 تحت رعاية ملكية، والذي قام بالتعاون مع المعاهد التعليمية للعلوم البيطرية بإطلاق وحدة إسعاف فيل متنقلة مع فريق بيطري لتوفير العلاج المجاني للفيلة المريضة في المناطق النائية في جميع أنحاء تايلاند. كما يوجد في مدينة لامبانج مستشفى خاص بالفيلة والذي تتمثل مهمته في رعاية الفيلة المريضة مجاناً، سواء كانت تابعة للجهات أو يرعاها السكان المحليين.

وتعمل المؤسسات والجهات العاملة في قطاع الضيافة على رفع الوعي عن أهمية المحافظة على الفيلة من خلال لقاءات الزوار للأفيال، حيث يعمل فندق ومنتجع "فورسيزونز تينتد جولدن ترايانجل" ومنتجع "أنانتارا جولدن تراينجل إليفانت" على تنظيم رحلات للمسافرين تسمح لهم بالتواصل مع الفيلة والتعرف على حياتهم.

ومن المتوقع أن يتم رفع حظر السفر على مملكة تايلاند خلال الأسابيع المقبلة، ويمكن للمسافرين من دولة الإمارات حجز تذاكر ذهاب وعودة إلى بانكوك على طيران الإمارات ابتداءً من 748 دولار، ومن ثم رحلة جوية داخلية إلى تشيانغ راي على متن الخطوط التايلاندية ابتداءً من 88 دولار. ويمكن للراغبين بزيارة هذه المحميات الاختيار بين فندق ومنتجع فورسيزونز بأسعار تبدأ من 1,620 دولار لليلة الواحدة، أو في منتجع أنانتارا بأسعار تبدأ من 775 دولار لليلة الواحدة.