"كولارز آند كافز" تطرح مفهومًا مبتكرًا لأقنعة الوجه

- في إطار حرصها على البقاء في الطليعة، حتى في ظل الإجراءات الوقائية التي طبقتها حكومة دبي، أعلنت "كولارز آند كافز" الوكالة الرائدة في تفصيل الملابس الرجالية في الإمارة، عن تقديم أقنعة وجه أنيقة قابلة للتعديل، من توظيف الأقمشة الإيطالية الراقية التي تساعد على التنفس بسهولة، ويمكن إعادة استخدامها. وتتوافر هذه الاقنعة بثلاثة أحجام حتى يتسنى لجميع أفراد العائلة استخدامها، كما يمكن تصميمها حسب طلب العملاء وأذواقهم بالكامل للطلبات الكبيرة.

وعلاوة على وجود أكثر من 40 تصميمًا مختلفًا يمكن للعملاء الاختيار من بينها، تتوفر الأقنعة المطبوعة المصنعة من القطن و الأقمشة الكتانية ومزيج الحرير القابل للغسل بدرجات ملونة وأخرى محايدة، وتكون مناسبة لجميع الفئات العمرية بالتصاميم التي يفضلونها. وإضافة إلى ذلك، يمكن تطريز الأحرف الأولى من أسماء العملاء على الأقنعة،لتكون خاصة بهم وتعكس شخصياتهم. وإلى جانب تلبيتها الاحتياجات والاستجابة للطلبات خلال فترة الوباء، فإن تعاونها الأخير مع "مستر مودز" قد أكسبها بالفعل شهرة واسعة بين عشاق الموضة وأصحاب الذوق الرفيع، خاصة المؤثرون على قنوات التواصل الاجتماعي، بمن فيهم الأخوات قطان، وكارن وازن وعائلتها، ورانيا فواز.

وتأتي الأقنعة مصنوعة من ثلاث طبقات، إضافة إلى طبقة واقية داخلية لتنقية الهواء بشكل أفضل، كما صممت بطريقة جميلة، مع تصنيعها بطريقة تسمح باراتدائها على الوجهين، إلى جانب قابلية الغسل، وضمان حماية سلامة مرتديها من دون التأثير على أنماط حياتهم. ويمكن شراء الأقنعة من متجر الوكالة الكائن في شارع بوابة مركز دبي المالي العالمي، ومن الموقع الإلكتروني: https://shop.collarsandcuffs.ae/.

وتقدم "كولارز آند كافز" خدمة الكونسيرج للملابس الرجالية الراقية والمصممة حسب الطلب، ونالت شهرة واسعة بين كوكبة من الشخصيات الناجحة لقدرتها على توفير الملابس الرسمية وغير الرسمية إلى حد سواء، بما في ذلك البدلات والسترات والقمصان والبناطيل. وتقدم العلامة أيضًا مجموعة واسعة من الإكسسوارات الرجالية لإضفاء لمسات الأناقة الأخيرة على ملابسهم.

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نبذة عن "كولارز آند كافز":

تسعى "كولارز آند كافز" إلى تحقيق التميز في عملها من خلال تزويد كل واحد من عملائها بأجود الملابس وأفضلها بالاعتماد على تصميمها وإنتاجها حسب الطلب، وبسعر مناسب. وتتميز الشركة بتصميماتها الفريدة خطوة بخطوة، مع اتباعها نهجًا خاصًا لكل عميل، لضمان تقديم قطع فريدة من نوعها تعكس شخصياتهم وأذواقهم، وتوفر أيضًا خدمات "خياط الزائر"، ما يساعد العميل في الحصول على مجموعة رائعة من الملابس التي يحتاج إليها براحة وخصوصية تامة، من دون الحاجة إلى مغادرة منزله أو مكتبه.