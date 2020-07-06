منتزه لاجونا المائي يعود من جديد ويقدم باقة من العروض المذهلة لكل العائلة

منتزه لاجونا المائي يعود من جديد! مع ارتفاع حرارة الصيف في المدينة، يفتتح منتزه لاجونا المائي، الحديقة المائية والوجهة العائلية الأروع في دبي، أبوابه من جديد مع تقديم عرض خاص خلال فترة الافتتاح برسوم دخول تبلغ 125 درهمًا للكبار و99 درهمًا للصغار، وذلك عند حجز التذاكر عبر الإنترنت.

يعد منتزه لاجونا المائي المكان الأروع للاستمتاع على مدار العام بالمنزلقات المائية والجلوس والاسترخاء، حيث يتضمن أفضل مجموعة من الألعاب المميزة التي تمنح المستخدمين أروع التجارب خلال أشهر الصيف الحارة.

يستمر العرض المحدود لمدة أسبوعين، ويشمل مأكولات ومشروبات غير محدودة، مع منشفة. ويمكن الشعور بالأمان والاطمئنان لأن منتزه لاجونا المائي يوفر بيئة تضمن راحة البال والمتعة، كما أنه سيستقبل عددًا محدودًا من الضيوف لضمان صحتهم وسلامتهم التي تعد في رأس الأولويات.

يمكن أيضًا الخروج والاستمتاع بجمال المنطقة في لا مير، حيث يقدم منتزه لاجونا المائي أسعارًا مميزة على المظلات الخاصة والتي تعد مناسبة للجلوس والاسترخاء مع الأصدقاء بعد فترة من اللعب والانزلاق والسباحة تحت أشعة الشمس!

وإلى جانب الفرصة للاستمتاع ببرج الانزلاق، فإن المنتزه يتميز أيضًا بوجود لعبة وييف أوز 180 فلو رايدر، الأولى من نوعها في المنطقة لعشاق ألعاب التشويق والإثارة، أو يمكن الاسترخاء في نهر "ليزي ريفير"، أو حتى الجلوس في إحدى المناطق المظللة لكبار الشخصيات والتي تمثل الملاذ الأروع الذي يضمن أجواء مميزة وحرارة معتدلة مقابل 1500 درهم فقط.

يتميز منتزه لاجونا المائية بأربع مناطق مذهلة تشجع الضيوف للعودة إليها على مدار العام! وبالإضافة إلى بعض أفضل ألعاب الركوب والوجهات المميزة في المنطقة، يمكن للضيوف أيضًا الاسترخاء تحت المظلات الفاخرة على الواجهة البحرية، والاستمتاع بالسباحة في المسبح الممتد في الحديقة المائية، حيث تكتمل الأجواء الرائعة في الاستراحة المائية لتناول العصائر الباردة وتجربة تناول الطعام على السطح مع إطلالات بانورامية باتجاه مياه الخليج العربي.

يجب القيام بالحجز عبر الإنترنت فقط على الموقع الالكتروني www.lagunawaterpark.com/en/، ويمكن الحصول على التذاكر بسعر خاص قدره 125 درهمًا للكبار و99 درهمًا للصغار لمدة أسبوعين فقط. أما أسعار التذاكر عند بوابة الدخول فتبلغ 195 درهمًا (للبالغين) و145 درهمًا (للأطفال).

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يفتتح المتنزه أبوابه من الثلاثاء إلى الأحد، ويتبع جميع الإرشادات الصادرة عن حكومة الإمارات العربية المتحدة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

وتماشياً مع الأنظمة الحكومية، فسيكون الدخول إلى الحديقة المائية محدودًا وسيسمح دخول الأطفال تحت إشراف الوالدين. وينصح الزائرون بوضع الكمامات عند تواجدهم خارج الماء، كما سيتم فحص درجة حرارتهم عند الدخول.

وسيتم الحفاظ على مسافة 2 متر بين الأشخاص في كل الأوقات، حيث ستوضع ملصقات على الأرضية مع تقديم المزيد من العروض التوضيحية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتم مراقبة صحة جميع الموظفين بشكل مباشر، وسيتم إجراء فحوصات متكررة لدرجة الحرارة. ولن يكون هناك اتصال مباشر بين الموظفين والضيوف حيث أن جميع المداخل ستخضع للفحص الذاتي للتذاكر.

لا تفوتوا فرصة الاستفادة من هذا العرض الحصري لأروع حديقة مائية في دبي.

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