الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواقف

حاول مقيم في منطقة الميناء بالنادي السياحي في أبوظبي تقديم تظلم ضد مخالفة مواقف، تحت مسمى «مخالفة خارجية»، لكنه لم يتمكن من الوصول لآلية تتيح له التظلم، وحين تواصل مع خدمة عملاء مركز النقل المتكامل في أبوظبي، أعطاه الموظف رقم هاتف مخصصاً للتظلمات، وطلب منه إرسال رسالة على «واتس أب» ليتواصل معه أحد الموظفين المعنيين، وعلى الرغم من مرور أسبوعين على هذا الإجراء لم يتواصل معه أحد.

خط

اشتكى طلبة يدرسون المنهج الوزاري، صغر الخط المستخدم في أسئلة الامتحانات التي تجريها وزارة التربية حالياً، وتتم عن بُعد، باستخدام الأجهزة اللوحية والمحمولة.

تعقيم

طالب سكان في أبوظبي بإلزام أصحاب المباني السكنية بوضع أجهزة تعقيم في المداخل، إذ لوحظ تجاهل ملاك تطبيق الإجراءات الوقائية، على الرغم من استقبال زوّار ومندوبي توصيل يومياً بشكل متكرر ما يشكل خطراً على السكان.

رسوم

رفضت مدرسة خاصة في أبوظبي، تُحصّل الرسوم الدراسية على قسطين فقط، إعادة رسوم المواصلات لذوي طلبة قاموا بتسديد الرسوم قبل تطبيق الدراسة عن بُعد.

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توقف

اشتكى سكان بمنطقة النهدة في الشارقة الوقوف بشكل عشوائي، وتعطيل حركة السير من قبل سيارات شركة «بيئة»، والتوقف في منتصف الطرق الفرعية، ما يتسبب في تعطيل حركة السير.

طريق

يعاني سكان برج الصير المحاذي لقناة القصباء في الشارقة، صعوبة الوصول إلى مدخل المواقف التابع للمبنى، بسبب رداءة الطريق الترابي الذي يصل المبنى، ووجود الكثير من الحفر والصخور.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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