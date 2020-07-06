الامارات | «الطوارئ والأزمات» تنفي شائعة إغلاق مراكز تسوق في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات» تنفي شائعة إغلاق مراكز تسوق في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ما تم تداوله من معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي، حول شائعة إغلاق مراكز التسوق، والمراكز التجارية، لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة، وإلزام المطاعم بتقديم خدمة استلام الطلبات فقط، داخل الدولة.

وشددت الهيئة على أهمية استقاء الأخبار من الجهات الرسمية، مهيبة بجميع أفراد المجتمع ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، ما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

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وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يتداول الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.

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