الامارات | شرطة الشارقة تبدأ غدا‏ بحملة لضبط الدراجات المخالفة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تبدأ غدا‏ بحملة لضبط الدراجات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة المقدم محمد علاي خلال مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر‏ عن بدء تنفيذ شرطة الشارقة اعتبارا من يوم غد حملة ضد الدراجات المخالفة في المناطق الصناعية، كما سيتم ضبط عمل دراجات توصيل الأطعمة.

وأكد أنه كان هناك حملات مستمرة بالتنسيق مع بلدية مدينة الشارقة وشركة بيئة لضبط الدراجات المخالفة، والعام الماضي تم ضبط 23 دراجة نارية، وفي الفترة الماضية كان تركيزنا على برنامج التعقيم الوطني، وهناك فئة استغلت الأمر.

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