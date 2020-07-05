الامارات | سعود المعلا يُصدر مرسوماً بشأن اعتماد رسوم دائرة السياحة والآثار بأم القيوين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم رقم (3) لسنة 2020 بشأن اعتماد رسوم دائرة السياحة والآثار بأم القيوين. ونص المرسوم على اعتماد رسوم الخدمات التي تقدمها دائرة السياحة والآثار والغرامات، وأن تؤول حصيلة الرسوم والغرامات لحساب الخزانة العامة بحكومة أم القيوين. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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