أطلقوا العنان لقوة تقنية إلغاء الضجيج النشط بالكامل مع سماعات HUAWEI FreeBuds 3i

أصبح القلق بشأن الضجيج الخلفي الذي يشتت انتباهكم ويعطل تجربة استمتاعكم بالموسيقى المفضلة في الخارج أو أثناء التنقل شيئاً من الماضي مع سماعات HUAWEI FreeBuds 3i من هواوي. وتتميز هذه السماعات الجديدة والمتطورة بتقنية ذكية لإلغاء الضجيج النشط مما يمكنكم من الاسترخاء والاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة فيلم أو إجراء مكالمات بصوت دقيق وواضح في أي مكان. وتقدم لكم هذه السماعات الذكية العصرية والأنيقة تصميماً حديثاً يناسب شكل الأذن تماماً مع تقنية إلغاء الضجيج بسعر مقبول. وبذلك لن يبقى لديكم أي عذر لعدم استكمال كتابكم الصوتي خلال فترة الاستراحة في العمل، أو الحصول على دفعة من الطاقة الحماسية عبر أنغامكم وإيقاعاتكم المفضلة أثناء ممارسة التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية المزدحمة.

كما تمكنكم سماعات HUAWEI FreeBuds 3i من إجراء مكالمات واضحة عبر هاتفكم الذكي، لأنها جزء من ضمن استراتيجية هواوي "Seamless AI Life" لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي التي تسمح للمستخدمين بالاستفادة القصوى من التجربة الصوتية التفاعلية الغامرة على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والأجهزة الأخرى التي تقدمها هواوي بالاعتماد على منظومة اتصال متكاملة من الأجهزة والخدمات.

تقنية إلغاء الضجيج المطلقة

جميعنا تعرضنا لذلك الموقف، حين نجري مكالمة هاتفية مهمة، ولكننا لا نستطيع سماع صوت المتصل بوضوح بسبب الضجيج المرتفع في الخلفية. اليوم، لم تعد هناك أي مشكلة مع سماعات HUAWEI FreeBuds 3i التي ستحدث نقلة نوعية في التجربة الصوتية من خلال تقنية إلغاء الضجيج الفائقة التي سترتقي بالموسيقى الغامرة والمكالمات أو مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت إلى مستويات جديدة وغير مسبوقة مع التخلص من الأصوات المزعجة التي تشتت انتباهكم. وتقدم سماعات HUAWEI FreeBuds 3i هذه القدرات الرائعة بالاعتماد على ميزة تقليل ضجيج المكالمات من خلال الميكروفونات الثلاثية. وتحتوي هذه الميزة على ميكروفونين خارجيين مع ميكروفون واحد داخلي. ويستشعر الميكروفون الخارجي الضجيج المحيط ثم يعمل بعد ذلك على إلغاء الضجيج، في حين يلتقط الميكروفون الداخلي الأصوات الأخرى داخل الأذنين مما يتيح قدرة أكبر على التخلص من الضجيج ويزوّد المستمع بتجربة صوتية أكثر دقة عبر خفض مستوى الضجيج الخلفي بما يصل إلى 32 ديسيبل *.

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تجربة صوتية لا مثيل لها

هل تفضل الاستماع إلى الموسيقى مع صوت Bass عميق ومدوٍ؟ إذاً ستوفر لك المشغلات الديناميكية الكبيرة بحجم 10 ملم في سماعات HUAWEI FreeBuds 3i تجربة رائعة. أضف إلى ذلك الأغطية الدقيقة المركبة من البوليمر التي تم ضبطها بدقة لتكون النتيجة النهائية صوتاً متوازناً وعالي الجودة سواء كنت تستقبل مكالمة هاتفية أو تستمع إلى الموسيقى المفضلة.

سهولة الاستخدام

تتصل سماعات HUAWEI FreeBuds 3i بسلاسة وانسيابية مع أجهزة هواوي الأخرى وتتفاعل معها عبر نافذة منبثقة على الهاتف الذكي** تقوم بربط الأجهزة تلقائياً بمجرد فتح علبة الشحن الخاصة بسماعات HUAWEI FreeBuds 3i، مما يجعل تجربة الاستماع أكثر راحة وسهولة ليتمكن المستخدمون فوراً من البدء بالاستمتاع بأغانيهم المفضلة أو رصد مستوى شحن البطارية بسهولة. وتتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 3i ببطارية رائعة تدوم حتى 14.5 ساعة بمجرد عملية شحن واحدة.

كذلك تتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 3i بمستشعرات مدمجة على الجانبين، مما يوفر مستويات راحة وتحكم لا تضاهى للمستخدمين. وللاستفادة من هذه الميزة، ما عليكم سوى النقر المزدوج للاستماع إلى الموسيقى أو المكالمات، والنقر لفترة طويلة لخاصية إلغاء الضجيج النشط. وعلاوة على ذلك، سيتوقف التشغيل تلقائياً عند إخراج السماعات من الأذن ليستأنف بمجرد وضعها من جديد. والأروع أن السماعات مقاومة للماء مع مستوى المقاومة المقدرة IP54.

وصممت السماعات الجديدة بعناية تامة وإتقان لضمان الحصول على تصميم أنيق ومميز في الوقت نفسه. فمن أسوأ ما يواجه المستخدمين خروج سماعات الأذن من مكانها أو سقوطها. ولمنع هذه المشكلة، تمتاز السماعات بهيكل رئيسي مميز على شكل مخروط وأطراف مرنة من السيليكون تأتي بأربعة أحجام مختلفة مما يضمن أعلى مستويات الراحة والثبات.