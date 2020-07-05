"شراع" و"مجموعة موتيفيت الإعلامية" يتعاونان لإنشاء صندوق بقيمة مليون درهم لمساعدة الشركات الناشئة خلال جائحة فيروس "كوفيد-١٩"

في إطار سعيه لتوفير بيئة داعمة لمجتمع الأعمال في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، أسس مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بالتعاون مع مجموعة "موتيفيت الإعلامية"، الشركة الرائدة لتطوير المحتوى عبر منصات مختلفة في المنطقة، صندوقاً يقدم خدمات عينية بقيمة مليون درهم إماراتي لدعم الشركات الناشئة وحفز نموها خلال جائحة "كوفيد-19".

وسيتم اختيار مجموعة من شركات ناشئة المشاركة في برامج "شراع" للاستفادة من الصندوق، حيث ستحصل على خدمات ومزايا حصرية من مجموعة "موتيفيت الإعلامية"، تشمل مساحات إعلانية في مجلاتها المطبوعة، وحملات التسويق الرقمي، والدعم التحريري، بالإضافة إلى خدمات استشارية فيما يتعلق بخططها الترويجية والتسويقية.

وتشمل الخدمات توفير فرص تسويقية وإعلامية عبر العلامات التجارية التابعة لمجموعة "موتيفيت الإعلامية"؛ بما في ذلك "جلف بيزنس"، و"واتس أون"، ومجلة "إماريتس وِمِن" و"آيدِنتيتي"، وذلك لمساعدة الشركات الناشئة على العودة لمزاولة أنشطتها بالاستفادة من منصات بارزة تضمن وصولها إلى جمهور أوسع. كما ستوجه المجموعة الشركات المختارة نحو أفضل الممارسات لمساعدتها في استهداف الفئات المناسبة من الجمهور، ما يضمن لها تحصيل أفضل النتائج خلال الحملات التسويقية.

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وبهذه المناسبة، قالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع": " "نحن في ’شراع‘ متحمسون جداً للعمل مع مجموعة ’موتيفيت الإعلامية‘ لتوفير فرص الترويج الإعلامي لشركاتنا الناشئة، خاصةً في هذه الفترة التي تحتم عليها الانفتاح على أسوق أوسع من أجل ضمان استمراريتها. وتعكس مثل هذه الشراكات تنامي الحس المجتمعي ضمن منظومة ريادة الأعمال، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم دعم أكبر لمؤسسي الشركات؛ في هذه الظروف العصيبة وبعدها".

وقال إيان فيرسيرفس، الشريك الإداري لمجموعة "موتيفيت الإعلامية": "تلتزم ’موتيفيت‘ بتخصيص صندوق دعم تسويقي هائل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات عبر جميع منصاتنا خلال هذه الفترة التي تشهد عودة الشركات إلى مزاولة أعمالها. وتندرج هذه المبادرة في إطار الدعم الذي نقدمه على نطاق أوسع، وقد اخترنا ’شراع‘ لأنه الشريك الأمثل لدعم قطاع التكنولوجيا. وتسعى مجموعتنا إلى مساندة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة العصيبة، ومساعدتها على النمو مع اقتراب عام 2021 – الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات".