"تفوق لإدارة المرافق" تسجل رقماً قياسياً جديداً بتوقيع عقود بقيمة تتجاوز 739 مليون درهم

حققت "تفوق لإدارة المرافق"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة المرافق والتابعة لـ"مجموعة التزام لإدارة الأصول"، رقماً قياسيّاً جديداً بفوزها بحزمة من العقود الجديدة وتجديدها لعقود أخرى بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 739 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. ويعكس الإنجاز الجديد النمو اللافت الذي حققته الشركة على صعيد الأعمال، والذي تُرجِم في تسجيل زيادة بنسبة تتجاوز 120 بالمئة في سجل الطلبات الآجلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال محمد الشرف، رئيس العمليات في "مجموعة التزام لإدارة الأصول": "يعود النمو المستمر الذي تحققه "تفوق لإدارة المرافق" بالدرجة الأولى إلى مساهمات موظفينا، الذين يظهرون التفاني والالتزام تجاه دعم نجاح وتميّز شركائنا، وهو ما تجلى بوضوح خلال الأزمة العالمية الأخيرة التي فرضها انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حيث عمل موظفو الخطوط الأمامية لدينا على مدار الساعة لتأمين بيئة آمنة للسكان. وتواصلت إنجازات الشركة نتيجة التركيز الرئيس على التعليم والتدريب وتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية وأفضل الممارسات الدولية، تماشياً مع جهودها الحثيثة لتعزيز كفاءة العمل وجودة الخدمات الضامنة لأمن وسلامة القاطنين في المباني. ويمثل الرقم القياسي الذي تمّ تحقيقه مؤخراً إنجاز هام ومصدر إلهام يدفعنا قدماً إلى مواصلة تطبيق خططنا الطموحة واستراتيجياتنا المتكاملة لتحقيق المزيد من النمو والتوسع على المستوى الإقليمي."

ومن جهته، كشف مايكل نيكولاس، مدير عام شركة "تفوق لإدارة المرافق"، عن عزم الشركة خلال العام الجاري تبنّي استراتيجية إدارة الطاقة الاستباقية، التي باتت جزءاً لا يتجزأ من أية عقود جديدة في مجال خدمات إدارة المرافق المتكاملة، مضيفاً: "يأتي تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة تماشياً مع التزامنا المطلق بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترجمة أهداف "استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030"، والمتمحورة حول تخفيض استهلاك الطاقة في الإمارة بنسبة 30% بحلول العام 2030."

وأضاف نيكولاس: "نؤمن بشدّة بتأثرنا الكبير على بيئة المعيشة والعمل في المجتمعات وشركات القطاع الخاص والهيئات الحكومية. واستطعنا تحقيق الكثير من الإنجازات بفضل ثقافة التغيير التي نطبقها والتي تحمل شعار "غات وانكي" ، وهي استراتيجية لتنظيم وتحسين الأعمال يتمّ الترويج لها في مختلف أقسام مجموعة التزام لإدارة الأصول. ويمكننا بفضل هذه الاستراتيجية تركيز جهودنا على الموظفين والتكنولوجيا والمسؤولية الاجتماعية وغيرها من الجوانب الأخرى، بالإضافة إلى خدمة العملاء بشكل أفضل. كما أنها تمكننا من الحفاظ على استمرارية العمل في ظل الظروف التي نواجهها جراء أزمة كورونا."

ويجدر الذكر بأنّ "تفوق لإدارة المرافق" حققت، منذ تأسيسها في العام 2014، نجاحات كبيرة لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال خدمات إدارة المرافق المتكاملة، مدعومةً بمجموعة متنوّعة من الخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المجتمعات والقطاعات السكنية والمتخصصة مثل الموانئ والطيران والرعاية الصحية وغيرها.