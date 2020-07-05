الامارات | محمد بن راشد: الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم عن التشكيل الجديد لحكومة الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر:

-الإخوة والأخوات بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد رعاه الله الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا .. وتسريع مسيرة التنمية في بلادنا.. وبعد اعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات ..

-نعلن اليوم أيها الإخوة والأخوات عن دمج وزارات وهيئات .. وتغيير صلاحيات ومسئوليات .. وإعادة تشكيل حكومة الإمارات ..كالتالي..

-إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين .. ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات .. واستحداث مناصب وزراء دولة جدد .. وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل ..

-إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة .. ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها .. ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها .. وتعيين الأخ سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة..

-دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية.. لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية .. وإلحاق برنامج زايد للإسكان و الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة .. وتعيين الأخ سهيل المزروعي وزيراً لها..

-تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد .. الأخ عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد ومعه الأخ أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .. والأخ ثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية... اقتصادنا الوطني أولوية استراتيجية مطلقة ..

-دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب.. وتضم وزيرين .. شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب.. ونقل وكالة أنباء الإمارات لشئون الرئاسة..

-إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار.. وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة..

-دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع .. وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين .. وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان بإشراف الأخ عبيد الطاير وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار ..

-نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع ..وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين الأخت عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية..

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-دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية ، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد .. وتعيين الأخ سلطان الجابر رئيسا لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر ..

-استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين الأخ عمر العلماء مسئولا عن هذا الملف .. بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير.. ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات وأن نكون النموذج الأفضل عالمياً..

-تعيين الأخ حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بدولة الإمارات .. الهدف هو نافذة رقمية واحدة للحكومة .. وتحول رقمي شامل وكامل .. أثبتت المتغيرات الأخيرة أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي لا غنى عنه .. وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال في أية ظروف..

-تعيين الأخ أحمد جمعة الزعابي وزير شئون المجلس الأعلى للاتحاد .. وتعيين معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح والتعايش .. وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الأخت مريم المهيري بشئون الرئاسة..

-تعيين الأخ عبدالله بالحيف النعيمي وزيراً للتغير المناخي والبيئة .. وتعيين سارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء. قادت سارة المهمة العلمية لمسبار المريخ باقتدار .. ونتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة. وستبدأ مهامها بداية شهر أغسطس..

-إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، يتبع لمجلس الوزراء، ويرأسه الأخ سعيد العطر. وضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الاتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية له، ويشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي لحكومة دولة الإمارات

-ملف الأمن الغذائي سيبقى أولوية عبر وزيرين .. وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة مخزوننا الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال.. ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير ثرواتنا السمكية والحيوانية..

-تعيين الأخ محمد حمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات .. أمن حكومتنا الرقمية هو جزء أساسي من أمننا الوطني الشامل .. وحماية حدودنا الوطنية الرقمية جزء لا يتجزأ من حماية كامل ترابنا الوطني..

-تعيين الأخت هدى الهاشمي رئيساً للاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات.. هدى جزء من فريقي منذ أكثر من 10 سنوات وثقتي بها عالية .. وتعيين الأخ محمد بن طليعة رئيساَ للخدمات الحكومية لقيادة المنظومة الخدماتية الاتحادية لتكون ضمن الأفضل عالميا..

-تعيين الأخت مريم الحمادي أميناً عاماً لمجلس الوزراء.. والأخ محمد سلطان العبيدلي رئيساً للشئون القانونية في حكومة الإمارات .. والأخ أحمد ماجد البدواوي أميناً عاماً مساعداً.. أمامهم مهمة لتطوير الأمانة العامة لمجلس الوزراء .. ثقتي بهم كبيرة .. والرهان عليهم لا يخيب..

-كل الشكر للأخ سلطان المنصوري .. 16 عاماً قضاها في حكومة الإمارات .. رأينا منه إخلاصاً للوطن ومحبةً من الناس وتفانياً في جميع الملفات الحكومية التي تولاها .. كل التوفيق يا أبا محمد في المرحلة الجديدة من حياتك..

-الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة .. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد .. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة.

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