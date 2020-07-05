الامارات | 716 إصابة جديدة بـ «كورونا» و704 حالات شفاء و3 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 716 إصابة جديدة بـ «كورونا» و704 حالات شفاء و3 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أكثر من 71 ألف فحص «كورونا» جديد، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاقات الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

وكشفت الوزارة عن 716 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 50857 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 704 حالات جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد-19»، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 39857 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 321 حالة. وأعربت الوزارة عن أسفها، وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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