الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنابير

نوّه مرتادون لكورنيش أبوظبي بنشر صنابير مياه شرب مبردة على طول الكورنيش، معتبرين هذا الإجراء يدعم الراغبين في ممارسة رياضتي المشي والجري في الأماكن المخصصة لهم، كما يسهل كثيراً على الأسر التي ترتاد الكورنيش بصحبة أطفالهم للتنزه مساءً.

تأمين

طالب متعاملون بتسهيل إجراءات إرسال وتلقي الطلبات بين المستشفيات وشركات التأمين في إطار الحصول على الموافقات اللازمة للعلاج، لافتين إلى أنهم يضطرون للانتظار فترات طويلة للحصول على هذه الموافقات.

مستحقات

اشتكى ذوو طلبة دفعوا رسوماً دراسية لحضانات قبل فترة تقييد الحركة، عدم قدرتهم على استعادتها، على الرغم من أن أبناءهم لم يحصلوا على أي خدمات مقابلها، وطالبوا بإجراءات تعيد لهم حقوقهم.

عمل

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لاحظ سكان بالفجيرة قيام بعض العمال بطرق أبواب المنازل السكنية، للبحث عن فرص عمل، بدعوى تسريحهم من أعمالهم، وحاجتهم للمال.

عدوى

اشتكى زوجان مصابان بفيروس كورونا ويتواجدان في العزل المنزلي إصرار مستشفى خاص في أبوظبي على حضورهما شخصياً في كل مرة يحتاجان فيها إلى تحديد موعد لإجراء مسحة كورونا، ورفض تحديد الموعد هاتفياً على الرغم من مخاطر نقل العدوى للآخرين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 050229551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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