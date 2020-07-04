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الامارات | تحديث الإجراءات الخاصة بالدخول إلى أبوظبي

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أحمد عابد - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الإجراءات الخاصة بالدخول إلى أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي أنه تجاوباً مع احتياجات أفراد المجتمع، تم تحديث الإجراءات الخاصة بالدخول إلى إمارة ⁧‫أبوظبي‬⁩ والسماح للمغادرين بزيارة مراكز الفحص في الإمارة لإجراء فحص كوفيد-19 وإبراز النتيجة خلال 48 ساعة من استلامها عند العودة إلى الإمارة.

وذكر انه في حال تجاوز مدة الفحص 48 ساعة ، يجب اعادة اجراء الفحص في أي مستشفى أو مركز من مراكز الفحص التابعة لبرنامج المسح الوطني خارج إمارة أبوظبي لاستيفاء شرط إبراز نتيجة سلبية محدثة خلال 48 ساعة من الاستلام قبل الدخول للامارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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