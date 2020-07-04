الامارات | تحديث الإجراءات الخاصة بالدخول إلى أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الإجراءات الخاصة بالدخول إلى أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي أنه تجاوباً مع احتياجات أفراد المجتمع، تم تحديث الإجراءات الخاصة بالدخول إلى إمارة ⁧‫أبوظبي‬⁩ والسماح للمغادرين بزيارة مراكز الفحص في الإمارة لإجراء فحص كوفيد-19 وإبراز النتيجة خلال 48 ساعة من استلامها عند العودة إلى الإمارة.

وذكر انه في حال تجاوز مدة الفحص 48 ساعة ، يجب اعادة اجراء الفحص في أي مستشفى أو مركز من مراكز الفحص التابعة لبرنامج المسح الوطني خارج إمارة أبوظبي لاستيفاء شرط إبراز نتيجة سلبية محدثة خلال 48 ساعة من الاستلام قبل الدخول للامارة.

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