"دريم سكيب" و"ماجيك بلانيت" و"المستكشفون الصغار" و"آي فلاي دبي" تستأنف أعمالها في دبي ابتداءً من 4 يوليو

أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن استئناف أعمال "دريم سكيب"، تجربة الواقع الافتراضي المميزة في "مول الإمارات"، و"ماجيك بلانيت" و"آي فلاي دبي" و"المستكشفون الصغار" في دبي ابتداءً من يوم السبت 4 يوليو، وذلك بناءً على القرارات الأخيرة الصادرة عن اقتصادية دبي. ويأتي هذا الإعلان بعد إعادة افتتاح تجارب "ماجد الفطيم" الترفيهية في الإمارات والسعودية ومصر ولبنان.

واتخذت هذه الوجهات تدابير وقائية واسعة النطاق، ووضعت خططاً شاملة للتعقيم والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. وخلال فترة الإغلاق المؤقت، أجرت "ماجد الفطيم" دراسة استقصائية شاملة لتحديد أهم تدابير السلامة الكفيلة بضمان راحة وطمأنينة للزوار عند عودتهم إلى ارتياد مرافق التسلية والترفيه التابعة لها، وقد استخدمت نتائج هذه الدراسة لإعادة تصميم تجربة الزوار بصورة استباقية.

وقال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للسينما" وشركة "ماجد الفطيم للتسلية والترفيه": "بعد إعادة افتتاح "ماجيك بلانيت" في عجمان الأسبوع الماضي، يسعدني أن أعلن عن إعادة افتتاح "دريم سكيب" و"ماجيك بلانيت" "وآي فلاي دبي" و"المستكشفون الصغار" الآن في دبي ، تماشياً مع الإرشادات والإجراءات الحكومية. كان فريقنا يعمل بلا كلل لضمان قدرتنا على استئناف أعمالنا بأمان وسلامة، كما اعتمدنا بصورة استباقية تدابير جديدة ومبتكرة، من شأنها أن تساهم في تبديد أي مخاوف قد تراود زوارنا. ونحن في غاية الحماسة والجهوزية لاستقبال زوارنا وزملائنا من جديد، ونتطلع إلى إعادة افتتاح المزيد من تجارب الترفيه في كافة أرجاء المنطقة عندما يتم تخفيف القيود المفروضة".

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وتقوم مرافق التسلية والترفيه والسينما التابعة لـ"ماجد الفطيم" باتباع إجراءات تتجاوز تلك الموصى بها لضمان حصول الزوار على تجارب استثنائية مع المزيد من الطمأنينة وراحة البال، حيث سيقوم فريق العمل بتنظيف وتعقيم الأسطح بعد كل تواصل مع الزوار، كما تم إلزام كل الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات، ويتم قياس حرارة كل أعضاء فريق العمل عند وصولهم إلى العمل.

وتمّ اتخاذ إجراءات جديدة من بينها التواجد الدائم لموظّفي خدمة العملاء، ووضع لافتات إرشادية لتوجيه الزوار لاتباع أفضل ممارسات التباعد الاجتماعي عن الزوار الآخرين. كما يستطيع الزوار الحصول على التذاكر من دون الحاجة إلى الوقوف في صفوف الانتظار، وذلك عبر حجز التذاكر وتعبئة الرصيد مسبقاً عبر الإنترنت. وفي إطار الحد من الاتصال الجسدي والتعرض المباشر إلى أقصى حد ممكن، تتوفر عدة خيارات للتحصيل من دون تلامس.

واتخذت تدابير واسعة النطاق لضمان الحفاظ على أعلى مستويات سلامة الغذاء، حيث يتّبع فريق العمل سياسات السلامة الصارمة والتي تتضمن تعقيم محطات العمل والطاولات كل 30 دقيقة وغسل اليدين على الأقل كل 20 دقيقة قبل تجهيز وتقديم الطعام.