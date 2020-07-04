* خاص فاصلة نت

بغداد - قيس المختار

من بين أكثر من ثلاثين نصاً الدكتور سعد حياوي يحرز المركز الاول في فعالية ملتقى السرد الروائي الذي اقيم في بغداد موخرا .

وتلك بعض الاضاءات النقدية لنصين من كتابات الفقرة التفاعلية المشاركة .

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( أكمل القصة ...)

قراءة نقدية في نصيّ الدكتور سعد حياوي ، والأستاذة هناء العامري في الفقرة التفاعلية ( أكمل القصة : أمسكت بيد طفلتي وقلت لها: أنظري إلى نافذة الحياة، والحرباء التي على دكتها، أن أردت فتح النافذة عليك التخلص....) للأستاذ رياض داخل .

من أساسيات العمل الأدبي هو التكامل والتماسك بين الفكرة واللفظ وتوظيف لغة الحوار فيها ؛ إذ تبرز فيها مهارة الكاتب في قولبة الفكرة في أطر اللفظ ، ونحن أمام نصين رائعين وموجزين ومتكاملين لكاتبين أجادا وبرعا في أكمال القصة أولا ، وصياغتها ثانيا ، للمقدمة القصصية المطروحة ، تناولا فيها حديث أبٍ وطفلته عن الحياة .

فكان نص ( سعد حياوي ) موجزا مكثفا مختزلا بعبارات وألفاظ أحتوت فلسفة الحياة العميقة ، مفادها ( أنّ الحياة بوتقة كبيرة نحن من نملأها ونحدد حيثياتها ) أوجزها بعبارته (( ما أن قلتُ لها ذلك إلّا وصرتُ أنا أتلون كل لحظة بلون ))

باسلوب بسيط تعمد الكاتب استخدامه ؛ إذ يعي أن المخاطب لا زال طفلا ، الذي أماطت هناء العامري اللثام عن تلك الحقيقة أكثر وبرّزت لنا صورة الطفولة البريئة متجاوزة فلسفة الحياة ، وأدارت دفة الحوار لتلك الطفلة وترجمت فلسفة الحياة بواقع الأمومة المفتقدة (( لم أكمل عبارتي حتى قالت : وهل ستتركني لوحدي كما تركتنا والدتي وذهبت إلى بيت جدي ولم تعد! هل أخذتها تلك الحرباء التي على دكة النافذة!! ولماذا لا نضع لها سم مثل الفئران؟ ))

وفق القاصان وأجادا توظيف لغة الجسد في نصيهما ؛ عندما لم تفلتْ طفلة ( سعد حياوي ) يد والدها ولم تخف منه ، وأكملت الحديث معه رغم تلونه ، وحين ألتصقتْ طفلة (هناء العامري ) بوالدها ببراءة الطفولة ، فقد رسم كل منهما مشهدا متكاملا في ذلك .

كانت ملامح القصة المتكاملة في نص

( هناء العامري ) واضحة جدا من حيث الحوار واللغة واستخدام علامات الترقيم ، وأجادت برسم فسلفة الموت على لسان طفلة إذ ترجمتها بذهاب والدتها لبيت جدها ، وسؤالها الاستنكاري حول الحرباء إذ كانت هي من أخذتها ولمَ لاتضع لها السم كالفئران . في حين كان نص ( سعد حياوي ) مكثفا مختزلا ببراعة متمكن ، مؤكدا على فلسفة الحياة ، بخاتمة عميقة مثلتْ ناقوسا يدق في عقل القارئ ، بخلاف خاتمة هناء التي كانت مهربا للقاص فقط .

وفي الختام : بورك للكاتبين إبداعهما المتألق في فضاء الكلمة .

نص الأستاذة ( هناء العامري )

مسكت بيد طفلتي وقلت لها: انظري الى نافذة الحياة، والحرباء التي على دكتها، أن اردت فتح النافذة عليك التخلص..لم اكمل عبارتي حتى قالت ببراءة وهي تلتصق بي:

__وهل ستتركني لوحدي كما تركتنا والدتي وذهبت إلى بيت جدي ولم تعد!

هل اخذتها تلك الحرباء التي على دكة النافذة!!

ولماذا لا نضع لها سم مثل الفئران؟

جاء صوت تساقط الصحون في المطبخ مهربا من الاجابة..

هر كبير تسلل !

نص الدكتور ( سعد حياوي )

......ما ان قلت لها ذلك الا و صرت انا اتلون كل لحظة بلون لكن ابنتي لم تخف مني ولم تفلت يدي وقالت :يا أبي يبدو أن لا حرباء على دكة الحياة وإنما نحن من نتلون...فاطرقت خجلا منها ومن .. الحياة.