نصب تمثالان لاحمد راضي وعلي هادي.

خاص فاصلة نت بغداد - قيس المختار

وزارة الثقافة العراقية تقرر نصب تمثالين لساحر الكرة العراقية الكابتن احمد راضي والكابتن علي هادي لاعبيي المنتخب العراقي الذان توفيا اثر اصابتهما بفايروس كورونا قبل ايام في بغداد ... ومن المتوقع ان تسند عملية نحت النصبين الى الفنان العراقي احمد البحراني نحات كأس بطولة الخليج وتماثيل عالمية اخرى موزعة بعدد من البلدان ومن الجدير بالذكر بان الوزارة قد حددت بوابة ملعب الشعب الدولي في بغداد مكانا لوضع تلك النصب هذا وقد اعلنت عدداخر من الجهات الرسمية والشعبيه عن نيتها القيام بنصب تماثيل اخرى لتلك الشخصيتين الرياضيتين في شوراع ومدن عراقية اخرى .

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