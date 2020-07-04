مهرجان ليوا للرطب يعلن شروط المسابقات في دورته 16 وجداول المسابقات وقيمتها

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، تفاصيل مسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته 16، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، حيث أوضحت الإجراءات الاحترازية المعمول بها ومواعيد المزاينات والمسابقات لمختلف الأصناف وقيمة وعدد الجوائز الخاصة بكل فئة، ومعاييرها وشروطها، بالإضافة إلى آلية ومواعيد التسجيل، وتسليم المشاركات.

قال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة المشاريع والتخطيط في اللجنة، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برفع قيمة الجوائز وزيادة فئات مسابقات الرطب والفواكه ضمن المهرجان، ساهم في عدد الفئات المخصصة لمزارع النخيل والفواكه في دولة الإمارات، ليصل عدد المسابقات إلى 22 مسابقة (11 مزاينة للرطب، 7 مسابقات للفواكه، مسابقة أجمل مخرافة، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية)، وقد خصص لها 283 جائزة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 8 ملايين و200 ألف درهم.

وأكد المزروعي أن الإضافات الجديدة التي تضمنت مزاينتي رطب لمزارع منطقة العين (الخلاص والفرض)، ومسابقتين لثمار التين (الأحمر والأصفر) وزيادة قيمة الجوائز لخمس فئات، قد لاقت ترحيب كبير من المزارعين مصحوب بعبارات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها الدائم للمزارعين، حيث تلقت إدارة اللجنة كم هائل من اتصالات المزارعين من مختلف إمارات الدولة للاستفسار عن تفاصيل المسابقات، والتي نقدمها لكم من خلال هذا البيان الصحفي، حيث تم إصدار دليل المشاركة لمهرجان ليوا للرطب من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بحسابات اللجنة.

وتوجه المزروعي بجزيل الشكر والتقدير لكافة الجهات الراعية والداعمة للمهرجان والمتمثلة بديوان ممثل الحاكم يمنطقة الظفرة، دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شرطة أبوظبي، مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، مستشفيات الظفرة، شركة أبوظبي للتوزيع، والشريك الإعلامي قناة بينونة الفضائية.

المسابقات اليومية ومواعيد التسليم

أكد عبيد خلفن المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة أن مسابقات المهرجان تنطلق من اليوم الأول للمهرجان بتاريخ 17 يوليو الجاري، حيث سيكون خلال يوم المسابقة تسليم المشاركات من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة مساءً، ويتم بعد ذلك البدء بالفرز والتحكيم، وإعلان نتائجها في اليوم الثاني.

وسيشهد اليوم الأول مسابقة مزاينة رطب الدباس والتي خصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، ومسابقة أكبر عذج والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 234 ألف درهم، كما تنطلق خلال اليوم الأول مسابقة المزرعة النموذجية ضمن فئاتها الثلاث (لمدن الظفرة) والتي سيتم إعلان نتائجها أخر يوم بالمهرجان بتاريخ 23 يوليو الجاري، وتقدم 15 جائزة (بواقع 5 جوائز لكل فئة) بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و25 ألف درهم.

فيما سيشهد اليوم الثاني في المهرجان بتاريخ 18 يوليو الجاري مسابقات المانجو المحلي (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، والمانجو المنوع (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، واليمون المحلي (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، والليمون المنوع (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم).

وفي اليوم الثالث بتاريخ 19 يوليو الجاري ستقام مزاينة رطب الخلاص (شوط مفتوح) وخصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، ومزاينة رطب الخلاص المخصصة لمزارع منطقة العين وخصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، ومسابقة سلة فواكه الدار وخصص لها 3 جوائز بقيمة 400 ألف درهم، ومسابقة التين الأحمر وخصص لها 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم، ومسابقة لتين الأصفر وخصص لها 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم.

وسيشهد اليوم الرابع بتاريخ 20 يوليو الجاري، مزاينة رطب الخنيزي وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، ومزاينة رطب بومعان وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، ومسابقة أجمل مخرافة رطب (سلة رطب) وخصص لها 10 جوائز بقيمة 54 ألف و500 درهم.

وتقام خلال اليوم الخامس بتاريخ 21 يوليو الجاري، مزاينة رطب الفرض (شوط مفتوح) وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، ومزاينة رطب الفرض المخصصة لمزارع منطقة العين وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، ومزاينة رطب الشيشي وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم.

وفي اليوم السادس بتاريخ 22 يوليو الجاري، ستقام مسابقة ليوا لنخبة الرطب، والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة 540 ألف درهم، ويشترط للمشاركة بها تقديم ما لا يقل 15 نوع مختلف من الرطب ووزن كل نوع لا يقل عن 3 كيلوغرام.

أما اليوم السابع والأخير في المهرجان بتاريخ 23 يوليو الجاري، فسيشهد مسابقة الظفرة لنخبة والتي خصص 15 جائزة بقيمة 725 ألف درهم، ويشترط للمشاركة بها تقديم ما لا يقل 20 نوع مختلف من الرطب ووزن كل نوع لا يقل عن 3 كيلوغرام.

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معايير المسابقات وشروطها

وضعت لجان تحكيم المسابقات في مهرجان ليوا للرطب عدد من المعايير والشروط الخاصة بكل مسابقة، والتي تضمن تحقيق أعلى درجات الدقة خلال عملية التحكيم، وعليها يتم تقيم المنتج المشارك.

وتتمثل شروط ومعايير التحكيم في مزاينات الرطب البالغة 11 مزاينة (مسابقة الدباس، الخلاص ( شوط مفتوح )، بومعان، الخنيزي، الشيشي، الفرض ( شوط مفتوح )، الخلاص لمزارع منطقة العين، الفرض لمزارع منطقة العين، ليوا لنخبة الرطب، الظفرة لنخبة الرطب)، فيما يلي: أن يكون الإنتاج محلياً من مزارع دولة الإمارات ومن موسم ، وأن يكون في مرحلة النضج المناســبة وألا تزيد نسبة إرطابه عن 50.%، ينبغي ألا تتضمن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد ضمن فئات الصنف المعين، وينبغي أن يقدم الرطب المراد المشــاركة به في جميع فئات المسابقة في أكثر من مخرافة (سلة)، ويجب أن ألا يقل وزن الرطب المشارك عن 10 كلغ في الأصناف الفردية، وألا يقل عدد الأصناف في فئة الظفرة لنخبة الرطب عن 20 صنفاً وفي فئة ليوا لنخبة الرطب عن 15 صنفاً وألا تقل الكمية المشاركة عن 3 كلغ لكل صنف في الفئتين.

كما ينبغي خلو الرطب من الإصابات الحشرية ومن الحشرات الميتة أو بيوضها أو يرقاتها أو مخلفاتها، وأن يكون الرطب خاليا من العيوب الظاهرة ولا يحمل رائحة أو طعم غير طبيعيين أو أن تشوبه آثار معدنية أو رملية مثل الندب، وأن يكون حجم الرطب مناسباً ولا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج، وخالياً من بقايا المبيدات والأسمدة الكيميائية، حيث سيتم فحص الإنتاج الفائز مخبرياً.

وتتضمن شروط ومعايير التحكيم في مسابقات (المانجو والليمون والتين) والبالغة 6 مسابقات، في أن يكون الإنتاج محلياً ومن موسم 2020، وألا تتضمن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد ضمن فئات الصنف المعين، وخلو المحاصيل من الإصابات وأية عيوب ظاهرة وأن يكون الحجم مناسباً ولا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج، وينبغي أن يقدم المحصول المراد المشــاركة به في كل فئات المسابقة في مخرافة، ولا يقل وزن المنتج المشارك به عن 10 كيلوغرام.

وتتمثل معايير تقييم المزرعة النموذجية بفئاتها الثلاث (مدن الظفرة)، في التركيز على النظافة العامة للمزرعة، واستخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه، والالتزام بالشروط والضوابط العامة لمكافحة الآفات الزراعية، وأن تكون المزرعة محددة بسور وبوابة، بالإضافات إلى عدد من المتطلبات الأخرى مثل توفير سكن ملائم للعمال، وأماكن تخزين للمنتجات الزراعية، وأماكن تخزين للمدخلات الزراعية من مبيدات وأسمدة وغيرها، وتوفير أماكن لمخلفات المزرعة.

فيما تشتمل الشروط العامة لمسابقة سلّة «فواكه الدار » ومعاييرها ومواصفات السلة، على ما يلي: أن تكون مكونات السلة من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2020، ومن محصول مزرعة المشارك أو حديقة منزله، وينبغي عند التسجيل والمشاركة إبراز مستندات ملكية الأرض الزراعية أو المنزل، حيث تخضع المزارع والمنازل الفائزة بالمراتب الأولى في المسابقة للكشف والتدقيق من قبَل لجنة التحكيم، كما يجب ألا تتضمّن المشاركة الواحدة أقل من خمسة أصناف، وخلو الفاكهة من الإصابات والعيوب الظاهرة، وأن يكون الحجم مناسباً ولا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج، وأن تقدّم الفاكهة المراد المشاركة بها في «مخرافة» لكل صنف، وأن لا يقل وزن المنتَج المشارك عن 10 كيلوغرام.

أما معايير تقييم مساقة أجمل مخرافة رطب (سلة رطب) فتتمثل في أن يكون نموذج المخرافة مبتكراً وجديداً ويربط عراقة الماضي بجمال الحاضر، وغير مشارك في مسابقات أخرى، وجيدة التهوية، وأن تكون المخرافة سف خوص (شغل يدوي)، والخامات المستخدمة في تزين السلة وتشكيلها أن تكون 80 % منها شغل يدوي.، وسهولة نقلها وتحريكها، وأن يكون الشكل العام متناسقاً بين ألوانها ومكوناتها، وبداخلها رطب من النوع الفاخر بوزن 5 كيلوغرام، وأن ترفق مع المخرافة بطاقة توضح المواد الخام المستخدمة وطرق الصنع ومسمياتها ونوع الرطب.

إجراءات احترازية

حرصت اللجنة المنظمة على تطبيق كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية على المشاركين واللجان المشرفة بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة والمعنية بمنطقة الظفرة، وفق خطة مشتركة تتضمن إجراء فحصوات درجات الحرارة وتعقيم مركز الاستلام وموقع المهرجان بشكل يومي، وإلزام جميع العاملين والمشاركين بضرورة ابراز نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد على أن تكون سلبية مع ارتداء كمامات الوجه والقفازات، حسب إرشادات الجهات المختصة، والالتزام بالتباعد بين الأشخاص واللجان المختلفة، مع توفير المواد الصحية ومواد التعقيم المختلفة، والاكتفاء بالتحكيم من قبل مهندسي الإرشاد الزراعي دون كبار السن، واستلام المشاركات من المزارعين من خلال المركبات مباشرة.

وقد تم تصميم آلية عمل متكاملة لضمان أعلى درجات الوقاية والسلامة، حيث تم وضع مسار خاص لمركبات نقل الرطب يمر بثلاث مراحل يشترط فيها عدم نزول المشارك من المركبة، وبشكل يضمن التباعد بين المشتركين وسرعة الإجراء ويتم في المرحلة الأولى أداء القسم من قبل المشاركين بأن الإنتاج من مزارعهم، وفي المرحلة الثانية تتم عملية التسجيل وإبراز مستندات المشاركة، أما المرحلة الأخيرة فتشمل تنزيل الرطب أو الفواكه الأخرى من قبل فريق العمل المخصص من اللجنة، ومن ثم خروج المركبة من المسار وبذلك يتم تسجيل المشاركة.