بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة .. التواصل للتنمية الإنسانية تدشن مشروع الإغاثة العاجلة بافتتاح مخيم إيواء نازحي الجوف



اليمن - مأرب :

دشنت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية، مشروع الإغاثة العاجلة بافتتاح مخيم ايواء نازحي الجوف بمحافظة مأرب ، بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة وإشراف مكتب الجمعية الكويتية باليمن .

ويضم المشروع الذي يُنفذ ضمن حملة #الكويت_بجانبكم وبتمويل كريم من الجمعية الكويتية للإغاثة .

Advertisements

وحدات إيواء عدد 400 وحدة مجهزة بجميع مستلزماتها من الفرش والحصير والبطانيات وتركيب حمامات مؤقتة وخزانات للمياه كما يوفر المشروع الوجبات الساخنة وتعبئة خزانات المياه لمدة شهر كامل لجميع سكان المخيم .

واشاد الدكتور عبدربه مفتاح وكيل محافظة مأرب بالتدخلات الانسانية الكويتية ضمن مشروع (الكويت بجانبكم).. مؤكدا ان الشعب اليمني لن ينس لها هذا الموقف الأخوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن

بدوره ثمّن رائد إبراهيم مدير عام مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية الدور الإغاثي والإنساني الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة عبر الجمعية الكويتية للإغاثة والذي يؤكد على العطاء المستمر والمتواصل من دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً ، شاكراً كل الجهود المبذولة من قبلهم للتخفيف من معاناة النازحين في مختلف المحافظات اليمنية .