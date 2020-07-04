الامارات | شرطة أبوظبي: افساح الطريق لمركبات الطوارئ يضمن الاستجابة للحوادث ويجنبكم المخالفات

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: افساح الطريق لمركبات الطوارئ يضمن الاستجابة للحوادث ويجنبكم المخالفات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة "درب السلامة" إلى أهمية الاستعداد الدائم لإفساح الطريق #لمركبات_الطوارئ_والاسعاف_والشرطة والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث من خلال افساح الطريق لهذه المركبات وإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلتها أو تأخيرها.
وذكرت أن افساح الطريق لمركبات الطوارئ والاسعاف والشرطة يسهم في منع تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات #الإسعاف_للمصابين وتسهيل عمل طواقم الإسعاف على نحو يسهم في علاج واسعاف المصابين في الزمن المحدد.
ودعت إلى ضرورة نشر ثقافة إعطاء افضلية الطريق انطلاقا من اهمية احترام وترسيخ القيم والهوية الوطنية والتي تعم صور حضارية للوطن
وناشدت الجمهور بضرورة التعاون مع الشرطة عند وقوع الحوادث بعدم التجمهر، لتتمكن طواقم الإسعاف من تقديم خدماتها الإنسانية، حفاظاً على سلامة الجميع.
وأكدت أن "مخالفة " عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية تبلغ قيمتها 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوما و6 نقاط مرورية
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