الامارات | أروقة المحاكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة عاطل آسيوي بتهمة التحرش بامرأة داخل غرفة خلع ملابس بمحل في مركز تجاري.
وقالت المجني عليها، في التحقيقات، إنها كانت في محل ملابس معروف، وشاهدت المتهم واعتقدت أنه يعمل بالمتجر، لكنها فوجئت به ينادي عليها من داخل غرفة قياس، وحين ذهبت إليه فوجئت به شبه عارٍ وتحرّش بها.
■أرسل عامل إفريقي رسالة نصية إلى رئيسه تحوي صورة أسرته، وقال له: «لديك فتاة جميلة، لكن تصرفك سيجعلك في مخاطر فقدانها»، فتم القبض عليه، وأحيل إلى محكمة الجنايات في دبي.
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إعداد: محمد فودة
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