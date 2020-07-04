الامارات | شرطة أبوظبي تحدد 5 خطوات لحماية الأطفال من الغرق

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحدد 5 خطوات لحماية الأطفال من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شرطة أبوظبي خمس خطوات ضرورية لتجنب غرق الأطفال في المسابح، مؤكدة اهتمامها بزيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية لمنع الأطفال من ممارسة السباحة بمفردهم، وذكرت أن زيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية هما الخط الأول للتصدي لحوادث الغرق.

وأوضحت أن أولى الخطوات الضرورية لحماية الأطفال هي وضع سياج ‪ آمن حول أحواض السباحة بالمنازل حتى لا يتمكن الأطفال من الدخول إليها بمفردهم، وأن تكون الأرضية مانعة للانزلاق، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة التي يجب أن تكون مزودة بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطه. وأضافت أن الخطوة الثانية عدم انشغال الآباء بالهاتف أو بالعالم الافتراضي أثناء ممارسة الأطفال السباحة، مشيرة إلى أنه خلال دقائق قليلة قد يقع حادث الغرق في حال عدم اليقظة والقرب من الأطفال، والخطوة الثالثة ارتداء معدات السباحة و تزويد الأطفال بأطواق وأدوات وسترات النجاة أثناء ممارسة السباحة. وقالت إن الخطوة الرابعة تعلم الإسعافات الأولية إذ يجب أن يتعلم الآباء والأمهات ومقدمو الرعاية والأطفال الأكبر سناً وأصحاب أحواض السباحة كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي الفوري للغريق قبل وصول فرق الإسعاف، وأخيراً تعليم الأطفال مهارات البقاء على قيد الحياة في الماء وذلك بتعليمهم دروساً في السباحة وتعلم المهارات الأساسية في السلامة المائية، من بينها كيفية الوقوف في الماء، والبقاء على الشاطئ أو قرب حافة المسبح.

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وذكرت الشرطة أن غرق الأطفال في المسابح يعد من أكثر مسببات الحزن والمشكلات النفسية للأبوين والمحيطين به، محذرة من اللامبالاة وتجاهل تعليمات السلامة في هذا الشأن لحماية الأطفال من وقوع حوادث الغرق.

- الوعي والمسؤولية المجتمعية هما الخط الأول للتصدي لحوادث الغرق.

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