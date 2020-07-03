الامارات | محمد بن راشد يفاجئ المواطنين المتزوجين بحفلات بسيطة في منازلهم ببطاقة تهنئة خاصة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عشرات الشباب الإماراتيون من العرسان المتزوجين حديثاً ممن قاموا بتنظيم حفلات زواج بتكاليف بسيطة في منازلهم خلال فترة جائحة كورونا، ببطاقة تهنئة خاصة موقعة من سموه، تمنى لهم فيها زواجاً مباركاً وسعيداً وبالتوفيق في بناء اسرة اماراتية جديدة متماسكة مترابطة . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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