العربية للسيارات نيسان تتيح لعملائها زيارة صالات العرض افتراضيًا

– تحرص العربية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، على إثراء تجربة عملائها، وذلك من خلال بحثها المستمر عن أفضل الطرق الجديدة، لمساعدتهم في الاطلاع على تشكيلة موديلاتها وصالات العرض الخاصة بها .

ويمكن للزوار الآن الوصول إلى صالات عرض نيسان عبر الإنترنت، والحصول على عرض شامل بزاوية 360 درجة للأجزاء الخارجية والداخلية للمركبات، كما يستطيعون الإلمام بأدق التفاصيل المتعلقة بميزات السيارات عبر شاشات تفاعلية تقع بجوار كافة الطرازات.

وقال صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات: " يتبنى سوق السيارات اتجاهات جديدة باستمرار، في حين نسعى بشكل متواصل إلى إرساء أسس جديدة لتوفير تجربة شاملة لعملائنا، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات. ونعتقد يقينًا أن صالات العرض الافتراضية تمثل واحدة من أكبر التحولات للشركة نحو مستقبل صناعة السيارات، لأنها تمنح عملاءنا فرصة الوصول إلى معارضنا براحة تامة من منازلهم، مع تقديم عروضنا إليهم في إطار تجربة سلسة ومريحة".

ومن خلال تقنيات الصالة الافتراضية في فرعي ديرة وشارع الشيخ زايد، يمكن للعملاء التعرف عن قرب على المركبات المعروضة براحة تامة، ومن دون الحاجة إلى الزيارات الفعلية.

وللراغبين في مشاهدة التجربة المستقبلية لشراء السيارات، تدعو الشركة عملاءها المهتمين لزيارة الموقع الإلكتروني www.nissan-dubai.com، أو النقر على الرابطين أدناه للشروع في رحلتهم نحو قيادة طرازات نيسان التي يختارونها.