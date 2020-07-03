الامارات | بلدية دبا الفجيرة تزيل 3 أطنان نفايات تهدد الثروة السمكية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير بلدية دبا الفجيرة، حسن سالم اليماحي، بأنه تم إزالة أكثر من ثلاثة أطنان من النفايات والمواد البلاستيكية والمعدنية والأخشاب ومخلفات الصيد (قراقير قديمة، شباك صيد) كانت تشكل ضرراً على الثروة السمكية، خلال حملة نظافة لميناء البدية وشاطئ ضدنا الأسبوع الماضي. وقال اليماحي إن البلدية تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة، ونشر الوعي المجتمعي لحماية البيئة..‬ وأشار إلى أن البلدية تنفذ حملات لتوعية الجمهور بمخاطر الملوثات على البيئة، خصوصاً البيئة البحرية، وسعيها لمكافحة المظاهر والممارسات السلبية التي تهدد الشواطئ. وحدد اليماحي الإرشادات التي يجب على جميع مرتادي الشواطئ والمناطق البرية الالتزام بها وهي نقل النفايات ووضعها في الحاويات المخصصة لها، والتخلص من فحم الشواء بطريقة لا تضر بالبيئة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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