الامارات | «البنية التحتية» تنجز 90% من مشروعين لـ «الداخلية» في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «البنية التحتية» تنجز 90% من مشروعين لـ «الداخلية» في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مديرة المنطقة الشرقية في وزارة تطوير البنية التحتية، المهندسة حليمة الشحي، عن إنجاز 90% من مشروعين لوزارة الداخلية في إمارة الفجيرة، هما: إنشاء مبنى لقوات الأمن الخاصة بمنطقة قراط في الفجيرة، ومبنى الإدارة العامة لشرطة الفجيرة بمنطقة الحيل، متوقعة تسليمهما نهاية العام الجاري.

وتابعت الشحي: تواصل الوزارة تنفيذ مشروعاتها في المنطقة الشرقية والتي تأتي تأكيداً على استمرارية الأعمال دون انقطاع في كل مواقع المشروعات الحكومية، مؤكدة أن بعض المشروعات سيتم تسليمها قبل موعدها، موضحة أن العمل في المشروعات يسير وفق الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية.

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