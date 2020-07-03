الامارات | حمدان بن محمد يشكر عائشة بن بشر

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشكر عائشة بن بشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الشكر للدكتورة عائشة بن بشر مدير عام دبي الذكية، مؤكداً سموه أنها تغادر منصبها في «دبي الذكية»، تاركة نموذجاً مشرفاً للمرأة الإماراتية في المواقع القيادية.

وقال سموه، في تغريدة على موقع «تويتر»: «نشكر الدكتورة عائشة بن بشر لكل ما قدمته من جهود لتعزيز التحوّل الرقمي لحكومة دبي. تغادر دائرة دبي الذكية، ولكنها تترك نموذجاً مشرفاً للمرأة الإماراتية في المواقع القيادية. نتمنى لها كل التوفيق والنجاح».

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