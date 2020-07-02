الامارات | الإمارات تشهد ظاهرة فلكية فريدة خلال يوليو

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشهد ظاهرة فلكية فريدة خلال يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد سماء الإمارات خلال شهر يوليو الجاري ظاهرة بلوغ كوكبي زحل و المشتري موضع التقابل مع الشمس.

وتقارب الفترة الزمنية بين التقابلين أسبوعا نتيجة ظهورهما بالقرب فيما بينهما في السماء الظاهرة حيث يكون زحل 7.1 درجة شرق المشتري.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان إنه في وضعية التقابل أو المقابلة مع الشمس يكون الكوكب في الطرف المقابل للشمس بالنسبة للأرض التي تكون في وسطهما مع وضع التقابل يطلع الكوكب من الجهة الشرقية مع غروب الشمس و يغرب مع شروقها صباحا ، ولهذا يظل أطول فترة فوق الأفق خلال الليل في السنة كما يكون أكثر لمعانا لتقابله مع الشمس كحالة القمر البدر عندما يتقابل مع الشمس فيكون في أكثر فترات إضاءته ، ويظهر ألمع قدر وأكبر حجما خلال السنة.

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وذكر الجروان أنه خلال شهر يوليو الجاري سيشاهد الناس من الأرض ظاهرة تقابل كوكبي المشتري و زحل و يصل كوكب المشتري موضع التقابل في 14 يوليو الجاري وسيكون سطوعه في قدر ظاهري - 2.6 أما كوكب زحل فسيكون في 20 يوليو الجاري في وضع التقابل ، وسيكون سطوع زحل في قدر ظاهري +0.4.

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