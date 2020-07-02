الامارات | "الشارقة للتعليم الخاص" تعدل سياسة قبول الطلبة في المدارس المطبقة للمنهاج البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة للتعليم الخاص" تعدل سياسة قبول الطلبة في المدارس المطبقة للمنهاج البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استجابة لمتطلبات الميدان التربوي، عدلت هيئة الشارقة للتعليم الخاص سياسة قبول الطلبة في المدارس المطبقة للمنهاج البريطاني لمرحلة الطفولة المبكرة - المرحلة التمهيدية الأولى (FS1).

وجاء القرار كخطوة أولى لمواءمة مدارس المنهاج البريطاني مع متطلبات المنهج المعتمدة والمتبعة في المملكة المتحدة البريطانية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع مديري ومديرات المدارس الخاصة في الإمارة المطبقة للمنهاج البريطاني، حيث تم مناقشة مخرجات المنهاج البريطاني وسبل تكافؤ الفرص التعليمية للطلبة للالتحاق بالجامعات المحلية والدولية بعد التخرج.

وتطرق مديرو المدارس الخاصة المطبقة للمنهاج البريطاني في الاجتماعات إلى أهم التحديات التي قد تواجه الميدان حالياً نظراً لتطبيق نظام الصفوف بدل نظام السنوات الدراسية كما هو مطبق في المملكة المتحدة للمواءمة وضمان التسلسل الدراسي.

وقد قررت الهيئة وفقا للتوصيات المرفوعة من قبل مديري المدارس الخاصة في الإمارة والتي تطبق المنهاج البريطاني تعديل سياسة القبول والتسجيل لمرحلة الطفولة المبكرة - المرحلة التمهيدية الأولى (FS1) لتتوافق مع متطلبات المنهج وذلك من عمر ثلاث سنوات، ابتداء من العام الدراسي المقبل 2020-2021، لتكون بذلك خطوة أولى نحو مواءمة متطلبات المنهاج البريطاني.

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وستسمح الهيئة فقط المدارس الجاهزة من حيث المعايير المطبقة والمرافق اللازمة لاستقبال مرحلة الطفولة المبكرة FS1 بتطبيق القرار الجديد، مشددة على أن مصلحة الطالب أولوية في استراتيجية وسياسة الهيئة.

وتعمل الهيئة على وضع استراتيجيات وخطط مستقبلية لمواءمة المنهج البريطاني لكافة المراحل.

وأكدت الهيئة أن القرار جاء متناغما ومنسجما مع أفضل الممارسات التعليمية المطبقة عالميا ومتوافقا مع خططها وجهودها المنصبة على تطوير قطاع التعليم الخاص بالإمارة كهدف حيوي وضروري، وأن سياسة القبول الجديدة تطبق فقط على المدارس الخاصة التي تدرس منهاجاً تعليمياً بريطانياً.

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