الامارات | نشر أسماء وصور المخالفين لقائمة الغرامات والجزاءات الإدارية بخصوص كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن نشر أسماء وصور المخالفين لقائمة الغرامات والجزاءات الإدارية بخصوص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المستشار سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث، عن أسماء وصور لمجموعة من المخالفين بشأن تطبيق الغرامات.

وأوضح "الزعابي"، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية عن مستجدات كورونا التى عقدت أمس في إمارة أبوظبي، أنه جرى حصر المخالفين طبقاً للقرار الصادر من النائب العام للدولة بشأن تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً.

وأكد أن الجهات المعنية بالدولة تقف بالمرصاد لأي تجاوز أو خرق للإجراءات والتدابير الاحترازية حرصاً منها على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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