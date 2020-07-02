الامارات | «مجموعة اتصالات» تدرس خفض تكاليف تركيب نظام «حصنتك»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة اتصالات» تدرس خفض تكاليف تركيب نظام «حصنتك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت «مجموعة اتصالات» بأنه سيتم ربط 18 ألف فيلا للمواطنين في الدولة بالنظام الذكي للإنذار المبكر للحماية من الحريق «حصنتك» خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من ربط 6700 فيلا بالنظام. وقالت إن المجموعة تدرس حالياً خفض تكاليف التركيب وتقديم تسهيلات للمواطنين لتشجيعهم على تركيب النظام، موضحة أن المجموعة خفضت بالفعل كُلفة تركيب النظام بنسبة تراوح بين 10 و15% مقارنة بأسعار بدء إطلاق النظام.

من جهتها، قالت القيادة العامة للدفاع المدني، إن 35 ألف مسكن ضمن خطة التنفيذ حالياً، وسيتم الانتهاء منها خلال فترات زمنية مختلفة، موضحة أن المستهدف أن يتم تركيب النظام لـ25 ألفاً إلى 45 ألف منزل سنوياً خلال السنوات المقبلة.

وتفصيلاً، قال النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «مجموعة اتصالات» عبدالله إبراهيم الأحمد، في مؤتمر صحافي عن بُعد إنه تم تطوير النظام الذكي للإنذار المبكر للحماية من الحريق «حصنتك»، الذي شمل تشغيل إنذار الحريق في جميع غرف المنزل للاستيقاظ بسرعة، ووصول إشارة الإنذار في الوقت ذاته إلى مجموعة اتصالات والدفاع المدني، ليتم تحريك سيارات الدفاع المدني خلال دقيقتين لاتجاه المنزل المحدد من «اتصالات».

ولفت إلى أن المجموعة نجحت في ربط أكثر من 15 ألف مسكن على مستوى الدولة بنظام حصنتك منذ إطلاق المشروع وبمعدل 1500 منزل شهرياً، موضحاً أنه يمكن الاشتراك في النظام بكل سهولة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية «حصنتك للمنازل السكنية»، مشيراً إلى أن البنية التحتية للشبكات وكبلات الألياف الضوئية سمحت بتنفيذ النظام بأعلى درجات الجودة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

من جانبه، قال مدير عام شؤون الإطفاء والحماية والسلامة في القيادة العامة للدفاع المدني العميد محمد النعيمي، إنه تم دراسة إعداد تشريع إلزامي بشأن ربط جميع المنازل في الدولة بنظام «حصنتك»، مشيراً إلى أن «الدفاع المدني» يجري المناقشات مع الحكومة بشأن إصدار التشريع في مراحله النهائية.

ونوه بأنه تم تدارك عدد من حوادث الحرائق بفضل النظام، إذ تستهدف الإمارات من خلال النظام توفير أعلى مستويات السلامة من الحريق في أرجاء الدولة كافة، في إطار رؤية الإمارات 2021 بأن تكون الدولة أحد أكثر بلدان العالم أماناً وسلامة.

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وقال المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندس محمد إبراهيم المنصوري، إنه سيتم تنفيذ نظام «حصنتك» في المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج في مختلف إمارات الدولة، كما توجد حملة توعوية بأهمية النظام ليتم تركيبه في المساكن التي ينفذها المواطنون بأنفسهم في إطار البرنامج.

تزويد مساكن «زايد للإسكان» بنظام «حصنتك»

تم توقيع مذكرة تفاهم، أمس، بين مجموعة اتصالات والقيادة العامة للدفاع المدني مع برنامج الشيخ زايد للإسكان بهدف تزويد الفلل السكنية التي ينفذها البرنامج بنظام «حصنتك»، الذي يرتكز على أحدث التقنيات الذكية وأنظمة الاستشعار ليتم ربط المساكن بغرف عمليات الدفاع المدني للدولة وضمان الاستجابة الآنية والسريعة لجميع إنذارات الحرائق حفاظاً على الأرواح والممتلكات. وبموجب الاتفاقية ستقوم مجموعة اتصالات بتزويد الفلل السكنية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان في جميع إمارات الدولة بنظام «حصنتك» المبتكر بما يشمل تركيب النظام في 960 فيلا سكنية بمشروع «بطين السمر» في إمارة رأس الخيمة، و818 فيلا سكنية بمشروع «السيوح 16» بإمارة الشارقة، وذلك خلال الأشهر الستة المقبلة.

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فيلا تم ربطها بنظام «حصنتك».

المستهدف تركيب النظام لـ 45 ألف منزل سنوياً خلال الأعوام المقبلة.

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