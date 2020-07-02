الامارات | سائق يدهس طفلاً في الممزر ويهرب

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يدهس طفلاً في الممزر ويهرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب طفل بإصابات بليغة في حادث دهس، تعرض له أثناء وجوده مع أسرته في حديقة الممزر، وفق مصدر في شرطة دبي، أفاد بأن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي، لافتاً إلى أن السائق المتسبب في الحادث فر من المكان، تاركاً الطفل في حالة خطرة.

وأكد المصدر أن الهروب من مكان الحادث سلوك مجرَّم قانوناً وغير أخلاقي، لافتاً إلى أن كثيراً من الناس غير ملمين بالأبعاد القانونية لمثل هذه الحوادث، خصوصاً في ما يتعلق بالهروب بعد ارتكاب الحادث الذي يمثل جريمة خطرة، يتشدد المشرع الإماراتي بحقها حتى لو كان الهارب غير متسبب في الحادث، إذ يتضمن قانون السير مادة صريحة ضد الشخص الذي لا يقدم مساعدة لمتضرري الحوادث.

إلى ذلك، سجلت شرطة دبي عدداً من الحوادث، أخيراً، شملت حادث اصطدام بليغاً بين مركبة خفيفة، وشاحنة كانت متوقفة على كتف الطريق في شارع الإمارات، ما أدى إلى وفاة سائق السيارة الصغيرة.

وقال المصدر إن الحادث وقع الأسبوع الماضي، حينما تجاوز سائق المركبة الخفيفة بشكل مفاجئ، ففوجئ بتوقف الشاحنة خارج الطريق على جهة اليمين، ولم يستطع تفاديها واصطدم بها بقوة من الخلف.

وأضاف أن تجاوز الإشارة الحمراء يعد من أخطر المخالفات المرورية، ويقع غالباً لسببين: إما لقلة ثقافة السائق، وعدم إدراكه كيفية القيادة الآمنة عند الإشارة، التي تستلزم مزيداً من الانتباه، وعدم الإسراع أثناء الاقتراب منها أثناء كونها خضراء أو صفراء، والسبب الثاني هو التهور والاندفاع.

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وأكد أهمية الإبطاء أثناء الدخول على الإشارة، حتى يستطيع السائق التوقف لو تحولت إلى اللون الأحمر، لأن بعض السائقين يرتبكون ولا يستطيعون تدارك الموقف حينما تتحول الإشارة قبل عبورهم مباشرة.

في سياق متصل، أفاد المصدر بأن شخصين أصيبا في حادث مروري، وقع بين مركبتين في منطقة البرشاء جنوب تقاطع أرجان، نتيجة تجاوز إحدى المركبتين الإشارة الضوئية الحمراء، فيما لم يتوقع سائق السيارة الأخرى ذلك فوقع اصطدام عنيف بينهما، أسفر عن إصابة سائق الأولى بإصابات بليغة والأخرى بإصابات متوسطة، ونقلا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولفت إلى إصابة سائق دراجة نارية في حادث رابع على شارع حصة، مساء يوم 23 يونيو الماضي، حينما وقع اصطدام بين دراجته ومركبة خفيفة، ونقل على أثره إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

الهروب من مكان الحادث سلوك مجرَّم قانوناً، وغير أخلاقي.

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