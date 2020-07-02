الامارات | 13 معياراً لتقييم التعليم عن بُعد بـ 200 مدرسة خاصة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معياراً لتقييم التعليم عن بُعد بـ 200 مدرسة خاصة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت دائرة التعليم والمعرفة تقييماً لمنظومة التعليم عن بُعد بـ200 مدرسة خاصة في إمارة أبوظبي، ضمن التقييم الخاصة لبرنامج «ارتقاء»، بناء على ثلاثة محاور تضم 13 معياراً، فيما تم تصنيف المدارس بناء على ثلاثة مستويات «متقدم، ومتطور جزئياً، ومتطور»، وفقاً لمستوى منظومة التعليم عن بُعد في كل مدرسة، وآلية تطبيقها، وسهولة وصول الطلبة وذويهم إليها.

وأوضحت الدائرة في تقارير نتائج التقييم المرسلة للمدارس، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخ منها، أن الغرض من التقييم دعم المدرسة في تحديد المجالات التي تتطلب تحسيناً، والمساعدة على تحديد فاعلية النظام التعليمي في الإمارة، وبالتالي تطوير سياسات وبرامج مبنية على أدلة واضحة، مشيرة إلى أن المقيمين شاركوا في أنشطة ومناقشات مع قيادات الإدارة العليا والمتوسطة للمدارس، ومراجعة عينات خاصة بعمل الطلبة، بالإضافة إلى ملاحظة الدروس الافتراضية وتحليل تعليقات الطلبة وأولياء الأمور.

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وقيّمت الدائرة منظومة التعليم عن بُعد في المدارس الخاصة، بناء على ثلاثة محاور تركز على تعلم الطلبة وجودة حياتهم «الرفاهية» خلال عملية التعليم، والتدريس ومتابعة تعلم الطلبة، وقيادة عملية التعلم، وينضوي تحت المرتكزات 13 معياراً تشمل الحضور والمشاركة، والحماية، وفرص التعلم، وتكافؤ الفرص في الوصول إلى المعلومات، والخدمات والأنشطة، وجودة الحياة، والتخطيط والتطبيق، ومشاركة مخرجات التعلم المستهدفة، وخدمات وأنشطة التعلم عن بُعد، ومتابعة تعلم الطلبة وتقييمه، والمرونة وسرعة الاستجابة، والتواصل والتشارك، بالإضافة إلى إدارة المصادر.

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