الامارات | افتتاح مساجد الدولة وأداء الصلاة وفق التدابير الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مساجد الدولة وأداء الصلاة وفق التدابير الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام المصلون، أمس، أول صلاة فجر في مساجد الدولة، منذ إغلاق أبوابها في 16 مارس الماضي، إثر تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت «الإمارات اليوم» التزام المصلين بالإجراءات والتدابير الاحترازية فور دخولهم المساجد، حيث تم تطبيق التباعد الجسدي بينهم لمسافة ثلاثة أمتار، واصطحب كل منهم سجادة صلاة خاصة به، وقرأ القرآن من هاتفه، إضافة إلى الخروج من المسجد بعد انقضاء فريضة الصلاة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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وأعيد فتح 103 مساجد في أم القيوين أمام المصلين، مع استمرار إغلاق المساجد الموجودة على الطرق الخارجية، وفي المناطق الصناعية، والمدن العمالية، ومصليات المجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات.

وقال المصلون: ناصر راشد، وعبدالعزيز الخميس، وإبراهيم فهد، إن إعادة فتح المساجد للصلاة منحتهم راحة نفسية وطمأنينة، لافتين إلى أنه ملتزمون بالتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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