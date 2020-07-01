الامارات | 3.5 ملايين فحص لفيروس كورونا في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 ملايين فحص لفيروس كورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الشامسي، تجاوز عدد الفحوص الطبية في الإمارات حاجز الـ3.5 ملايين فحص على مستوى الدولة، باستخدام أفضل وأحدث التقنيات، مشيرة إلى إجراء 62 ألفاً و28 فحصاً جديداً، والكشف عن 402 إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19»، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 49 ألفاً و069 حالة، وتسجيل 594 حالة شفاء جديدة من مرض «كوفيد-19»، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة 38 ألفاً و160 حالة، ووفاة شخص من المصابين، ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 316 حالة.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة، التي مازالت تتلقى العلاج في الدولة، 10 آلاف و593 حالة.

وأكدت الشامسي، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية الخاصة بآخر مستجدات «كورونا»، ارتفاع متوسط حالات الشفاء اليومية، من 500 حالة خلال شهر مايو، إلى 654 حالة خلال شهر يونيو الماضي، وانخفاض متوسط الإصابات اليومية من 712 حالة خلال شهر مايو إلى 470، في يونيو، مشيرة إلى تغيير دورية الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، خلال الفترة المقبلة، لتصبح حسب المستجدات والإجراءات، وسيتم الإعلان عن مواعيدها من خلال القنوات الرسمية.

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وأكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، أنه لاتزال دول العالم تقيم الأوضاع الصحية، ومازلنا في دولة الإمارات نتابع الأوضاع عن كثب، ونقيم الإجراءات بشكل مستمر، بالتعاون مع الناقلات الوطنية لتحديد الوجهات المسموح بالسفر لها، حيث إن معظمها لاتزال مغلقة مجالها الجوي، مشيراً إلى أنه سيكون على كل مواطن ومقيم ينوي السفر تقديم طلب، عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، قبل المغادرة.

وقال إن «السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحاً به في الفترة الحالية، حيث سيكون محدداً لدواعٍ معينة، ولفئات تم تحديدها بناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى. والفئات والحالات المسموح لها بالسفر، هي: للدراسة، وتلقي العلاج الطبي، المهمة أو البعثة الدبلوماسية، المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص». وأضاف الظاهري: «ننصح المصابين بالأمراض المزمنة بعدم السفر، ومن غير المسموح للأشخاص ممن تزيد أعمارهم على 70 عاماً بالسفر باستثناء الحالات المرضية المسافرة للعلاج في الخارج. وفي حال كانت نتيجة الفحص للمسافر المواطن إيجابية خارج الدولة، يتوجب عليه إبلاغ سفارة الإمارات، من خلال التواصل المباشر مع بعثة الدولة».

وتابع: «عند العودة من السفر، يشترط القيام بفحص PCR في المطار، والحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، ويكون الحجر لمدة سبعة أيام فقط للعائدين من الدول المنخفضة الخطورة. وفي حال عدم توافر شروط الحجر المنزلي، كما وردت في البروتوكول المعتمد، يتعين على القادم من السفر الحجر في الفنادق المخصصة لذلك على نفقته الخاصة».

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