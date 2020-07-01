الامارات | محمد بن راشد: «مسبار الأمل» إنجاز لكل عربي وفخر لكل إماراتي ووسام دائم لمهندسينا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: «مسبار الأمل» إنجاز لكل عربي وفخر لكل إماراتي ووسام دائم لمهندسينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، على التحضيرات والاستعدادات النهائية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، المهمة العلمية التاريخية الأولى من نوعها في العالم العربي، والمقرر انطلاقها في منتصف الشهر الجاري، وسط ترقّب عربي وعالمي لهذا المشروع الهادف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في قطاع الصناعات الفضائية في المنطقة، وبناء كوادر علمية إماراتية وعربية تشكل إضافةً نوعيةً للمجتمع العلمي العالمي، والإسهام في دفع مسيرة المعرفة العالمية في مجال الفضاء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «(مسبار الأمل) ترجمة لثقافة اللامستحيل التي كرستها دولة الإمارات منذ قيامها وتمارسها فكراً وعملاً ومسيرة». ولفت سموّه إلى أن «(مسبار الأمل) هو رسالة أمل بأننا لسنا أقل من شعوب الدول المتقدمة اجتهاداً وابتكاراً وإبداعاً»، مؤكداً سموّه: «(مسبار الأمل) إنجاز لكل عربي، وفخر لكل إماراتي، ووسام إنجاز دائم لمهندسينا».

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «سوف تواصل الإمارات حشد جهودها ومواردها، ووضع يدها بيد شعوب العالم الساعية إلى بناء معرفة بشرية أفضل».

جاء ذلك أثناء اجتماع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، مع بدء العد التنازلي لإطلاق «مسبار الأمل» في المهمة التاريخية المنتظرة، وذلك من المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما في اليابان، بما يتفق مع الجدول الزمني المحدد، رغم التحديات والصعوبات التي خلقها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم.

وقد استمع صاحب السمو إلى شرح مفصل من مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، عمران شرف، عن الاستعدادات النهائية لانطلاق المسبار إلى الفضاء، وتوضيح مهام فريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، التي تقود عمليات التجهيز واختبارات ما قبل الإطلاق، من خلال فريق الإطلاق الموجود في اليابان، وفريق التحكم في المهمات الفضائية المتمركز بدبي في مركز محمد بن راشد للفضاء، كما ستنضم إلى فريق الإطلاق في اليابان كوادر علمية إماراتية أخرى، كجزء من فريق الإدارة والإشراف.

وحضر الاجتماع، الذي ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كلٌّ من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور أحمد بالهول، ورئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، حمد عبيد المنصوري، ومدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سعيد محمد العطر.

من جانبه، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: «(مسبار الأمل) يسلط الضوء على كنز وطني إماراتي من خلال مئات الكوادر العلمية الإماراتية الشابة العاملة في المشروع، هؤلاء الشباب والشابات جزء من كتابة فصل جميل في مستقبل دولة الإمارات».

وأضاف سموّه: «رغم أزمة فيروس كورونا، فإننا التزمنا بخططنا وجدول الإطلاق المحدد للمهمة الفضائية التاريخية، وهو ما يشكل ترجمة صادقة لشعارنا وهويتنا بأن لا شيء مستحيل»، مشيراً سموّه إلى أن «(مسبار الأمل) هو رسالة أمل وتفاؤل للإنسانية، وأن هذه المهمة الفضائية هدفها خدمة البشرية».

وتم تحديد الخامس عشر من يوليو الجاري، لإطلاق «مسبار الأمل»، في إطار «نافذة الإطلاق» الخاصة بهذه المهمة الفضائية، والتي تم تحديدها بناءً على حسابات علمية دقيقة لها علاقة بمدارات كوكبي الأرض والمريخ في هذه الفترة، حيث تمتد النافذة حتى 13 أغسطس 2020.

وكانت عمليات نقل المسبار من دبي إلى اليابان قد تمت وفق خطط الجدول الزمني المعتمد لذلك، وذلك في رحلة امتدت لأكثر من 83 ساعة براً وجواً وبحراً، تم فيها تجاوز كل التحديات الراهنة التي فرضها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في العالم، حيث مرت رحلة نقل «مسبار الأمل» من دبي إلى جزيرة تانيغاشيما في اليابان بثلاث مراحل رئيسة، انطوت على تدابير علمية وإجراءات لوجستية بالغة الدقة، بما يضمن إنجاز عملية نقل المسبار بصورة مثالية. وبحسب المخطط، ينطلق «مسبار الأمل» في مهمته إلى المريخ عند الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري، من مركز تانيغاشيما الفضائي. ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ في شهر فبراير 2021، وذلك بالتزامن مع احتفالات الإمارات بيوبيلها الذهبي، ومرور نصف قرن على إعلان قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة أواخر عام 1971.

نائب رئيس الدولة:

«(مسبار الأمل) ترجمة لثقافة اللامستحيل التي كرستها دولة الإمارات منذ قيامها، وتمارسها فكراً وعملاً ومسيرة».

«تواصل الإمارات حشد جهودها ومواردها، ووضع يدها بيد شعوب العالم الساعية إلى بناء معرفة بشرية أفضل».

«(مسبار الأمل) رسالة أمل بأننا لسنا أقل من شعوب الدول المتقدمة اجتهاداً وابتكاراً وإبداعاً».

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ولي عهد دبي:

«(مسبار الأمل) رسالة أمل وتفاؤل للإنسانية، والمهمة الفضائية هدفها خدمة البشرية».

«رغم (كورونا) التزمنا بجدول الإطلاق المحدد للمهمة، وهو ترجمة لشعارنا بأن لا شيء مستحيل».

«مسبار الأمل» ينطلق 15 يوليو الجاري في إطار «نافذة الإطلاق» الخاصة بالمهمة الفضائية.

المسبار يصل إلى مدار كوكب المريخ في فبراير 2021 بالتزامن مع احتفالات الإمارات بيوبيلها الذهبي

جمع بيانات شاملة عن مناخ المريخ

يهدف «مسبار الأمل»، إلى رسم صورة واضحة وشاملة عن طبقات الغلاف الجوي للمريخ، من خلال جمع بيانات علمية شاملة عن مناخ كوكب المريخ وطبقات غلافه الجوي المختلفة، بحيث توفر هذه البيانات، التي ستكون متاحة لكل المراكز العلمية والبحثية في العالم، نظرة أعمق عن ماضي ومستقبل كوكب الأرض، وكذلك فرص إيجاد حياة للبشرية على كوكب المريخ وعلى الكواكب الأخرى.

وسيعمل فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ على دراسة أسباب تلاشي الطبقة العليا للغلاف الجوي للمريخ، وتقصي العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي الدنيا والعليا على كوكب المريخ، بالإضافة إلى تقديم أول صورة من نوعها على مستوى العالم حول كيفية تغير جو المريخ على مدار اليوم بين فصول السنة، حيث يحمل المسبار ثلاثة أجهزة علمية صممت لجمع أكبر حجم من المعلومات حول مناخ الكوكب الأحمر؛ علاوة على مراقبة الظواهر الجوية على سطح المريخ، كالعواصف الغبارية، وتغيرات درجات الحرارة، بالإضافة إلى تنوّع أنماط المناخ تبعاً لتضاريسه المتنوعة، وكذلك الكشف عن الأسباب الكامنة وراء تآكل سطح المريخ. كما سيعمل الفريق على بناء شبكة دولية من التعاون والتنسيق مع المجتمع العلمي العالمي، وحشد العقول لإيجاد إجابات عن العديد من التساؤلات التي لها علاقة بالحياة على كوكب المريخ. دبي - الإمارات اليوم

عمليات تجهيز

يخضع «مسبار الأمل» أثناء وجوده حالياً في المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما لعمليات تجهيز فائقة الدقة للإطلاق، إلى جانب إجراء كل الفحوص والاختبارات العالمية، على يد نخبة من الكوادر الإماراتية الشابة التي رافقت المسبار في رحلته إلى اليابان لقيادة عمليات التجهيز، والإشراف على كل جانب من جوانب إعداد المسبار للانطلاق في مهمته الفضائية التاريخية.

أكبر مبادرة استراتيجية وطنية

يعد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) أكبر مبادرة استراتيجية وطنية علمية من نوعها على مستوى المنطقة أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عام 2014، لتعزيز قطاع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، وجزءاً من نهج الدولة في الاستثمار في اقتصادات المستقبل المعرفية. وتقوم وكالة الإمارات للفضاء بتمويل المشروع ومتابعة كل التفاصيل الإجرائية، بينما يتولى مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC) التنفيذ والإشراف على كل مراحل عملية تصميم وتنفيذ وإطلاق «مسبار الأمل» للفضاء.

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