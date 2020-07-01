الامارات | الإمارات تحقق 654 حالة شفاء يومياً وتعلن إيقاف الإحاطة الإعلامية الدورية بعد السيطرة على الفيروس

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحقق 654 حالة شفاء يومياً وتعلن إيقاف الإحاطة الإعلامية الدورية بعد السيطرة على الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الشامسي تجاوز عدد الفحوصات الطبية في دولة الإمارات حاجز 3.5 مليون فحص على مستوى الدولة ، باستخدام أفضل وأحدث التقنيات، مشيرة إلى أنه تم إجراء 62,028 فحص جديد، والكشف عن 402 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 49,069 حالة، وتسجيل 594 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 38,160 حالة، ووفاة شخص من المصابين، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 316 حالة يبلغ إجمالي حالات الإصابة التي ما زالت تتلقى العلاج في الدولة 10,593 حالة حتى الآن.

وأكدت الشامسي، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية الخاصة بآخر مستجدات "كورونا" ارتفاع متوسط حالات الشفاء اليومية من 500 حالة خلال شهر مايو إلى 654 حالة خلال شهر يونيو الماضي، وانخفاض متوسط الإصابات اليومية من 712 حالة خلال شهر مايو إلى 470 حالة خلال شهر يونيو، مشيرة ة إلى أنه تقرر تغيير دورية الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات خلال الفترة القادمة لتصبح حسب المستجدات والإجراءات، وسيتم الإعلان عن مواعيدها من خلال القنوات الرسمية.

فيما اكد الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، أنه لا تزال كافة دول العالم تقيم الأوضاع الصحية ، ولا زلنا في دولة #الإمارات نتابع الأوضاع عن كثب ونقيم الإجراءات بشكل مستمر بالتعاون مع الناقلات الوطنية لتحديد الوجهات المسموح بالسفر لها، حيث أن أغلبها لا تزال مغلقة لمجالها الجوي، مشيراً إلى أن يجب على كل مواطن ومقيم ينوي السفر وقبل المغادرة تقديم طلب عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية "

وقال: "السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموح في الفترة الحالية، حيث سيكون محدد لدواعي معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى، والفئات والحالات المسموح لها بالسفر هي للدراسة، وتلقي العلاج الطبي، المهمة أو البعثة الدبلوماسية، المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص"

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وأضاف الظاهري: "ننصح المصابين بالأمراض المزمنة بعدم السفر، ومن غير المسموح للأشخاص ممن تزيد أعمارهم عن 70 عاماً بعدم السفر باستثناء الحالات المرضية المسافرة للعلاج في الخارج، وفي حال كانت نتيجة الفحص للمسافر المواطن إيجابية خارج الدولة، يتوجب عليه إبلاغ سفارة دولة الإمارات من خلال التواصل المباشر مع بعثة الدولة".

وتابع: " عند العودة من السفر يشترط القيام بفحص PCR في المطار، والحجر المنزلي لمدة 14 يوم ويكون الحجر لمدة 7 أيام فقط للعائدين من الدول منخفضة الخطورة، وفي حالة عدم توافر شروط الحجر المنزلي كما وردت في البروتوكول المعتمد، يتعين على القادم من السفر الحجر في الفنادق المخصصة لذلك على نفقته الخاصة"، مشيراً إلى أن اشتراطات بروتوكول السفر استرشاديه على المستوى الوطني، ويراعى عدم الاخلال بالتعاميم والإجراءات والاشتراطات المعلنة من السلطات المحلية.

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