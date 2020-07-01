الامارات | «الطوارئ والأزمات»: السفر بغرض السياحة غير مسموح في الفترة الحالية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات»: السفر بغرض السياحة غير مسموح في الفترة الحالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف جمعة الظاهري، أن السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموح في الفترة الحالية، حيث سيكون محدد لدواعي معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى.

واضاف لا تزال كافة دول العالم تقيم الأوضاع الصحية ، ولا زلنا في دولة الإمارات نتابع الأوضاع عن كثب ونقيم الإجراءات بشكل مستمر بالتعاون مع الناقلات الوطنية لتحديد الوجهات المسموح بالسفر لها، حيث أن أغلبها لا تزال مغلقة لمجالها الجوي

وكشف الظاهري عن الفئات المسموح لها بالسفر من بينها رجال الأعمال في القطاعات التجارية والاقتصادية من المواطنين والمقيمين ، بالإضافة إلى المقيمين في دولة الإمارات الراغبين في السفر إلى بلدانهم والعودة. و نصح المصابين بالأمراض المزمنة بعدم السفر.

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وقال من غير المسموح للأشخاص ممن تزيد أعمارهم عن 70 عاماً بالسفر باستثناء الحالات المرضية المسافرة للعلاج في الخارج.واوضح انه في حال كانت نتيجة الفحص للمسافر المواطن إيجابية خارج الدولة، يتوجب عليه إبلاغ سفارة دولة الإمارات من خلال التواصل المباشر مع بعثة الدولة. و عند العودة من السفر يشترط القيام بفحص PCR في المطار، والحجر المنزلي لمدة 14 يوم ويكون الحجر لمدة 7 أيام فقط للعائدين من الدول منخفضة الخطورة.

وقال الظاهري في حالة عدم توافر شروط الحجر المنزلي كما وردت في البروتوكول المعتمد، يتعين على القادم من السفر الحجر في الفنادق المخصصة لذلك على نفقته الخاصة. واضاف اشتراطات بروتوكول السفر استرشادية على المستوى الوطني، ويراعى عدم الاخلال بالتعاميم والإجراءات والاشتراطات المعلنة من السلطات المحلية.

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