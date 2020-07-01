الامارات | "التربية" الامتحانات التعويضية ليست متاحة لجميع الطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" الامتحانات التعويضية ليست متاحة لجميع الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بأن ما يتم تداوله، بخصوص إمكانية طلبة الثاني عشر من إعادة التقدم للإختبارات مرة ثانية بغرض احتساب أعلى درجة أمر غير صحيح.



وأوضحت في "تليجرام" أن الامتحانات التي يؤديها طلبة الصف 12في الفترة بين 30 يونيو الماضي، والرابع من الشهر الجاري، قاصرة فقط على الطلبة الذين واجهوا صعوبات في تأدية الاختبارات لأي سبب خارج عن إرادتهم.

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أعلنت الوزارة أخيراً، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي «التعويضية» لطلبة الصف الثاني عشر، ممن لم يتمكنوا من أداء الامتحانات خلال الفترة المحددة لها نتيجة أي ظروف طارئة، أو لأي سبب آخر شريطة أن يكون بعذر، وذلك بداية من أول من أمس (الثلاثاء) وحتى الرابع من شهر يوليو المقبل، لمدة خمسة أيام بما فيها يوم الجمعة المقبل (لأول مرة).



ويؤدي الطلبة الامتحانات على فترتين في اليوم الواحد، حيث تبدأ الفترة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى 10 صباحاً، وتليها الفترة الثانية من الساعة 10 وحتى الساعة 11.

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