"جامعة حمدان بن محمد الذكية" الأولى إقليمياً في تحويل جميع أنظمتها وتطبيقاتها إلى منصة الحوسبة السحابية الرائدة "أمازون ويب سيرفيسز"

2019 - في إنجازٍ استثنائي وسبقٍ جديد يعزز دورها الريادي كقوة مؤثرة في إعادة تشكيل مستقبل المنظومة التعليمية إقليمياً وعالمياً، أعلنت "جامعة حمدان بن محمد الذكية" اليوم (الأربعاء 01 يوليو 2020) عن نقل وتحويل جميع أنظمتها وخدماتها الذكية من مراكز بياناتها إلى منصة الحوسبة السحابية الرائدة"أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، استكمالاً لجهودها السبّاقة لخلق ثقافة تعليمية بعيداً عن نموذج التعليم التقليدي وإعداد أجيال مؤهّلة للدخول بقوة في غمار المنافسة عالمياً. وبهذه الخطوة المتقدمة والمبتكرة، أصبحت "جامعة حمدان بن محمد الذكية" أولى جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقوم في تحويل أنظمتها كلياً إلى نموذج الحوسبة السحابية من "أمازون ويب سيرفيسز". ويشكل هذا النجاح تتويجاً لجهود الجامعة وعملها الدؤوب لتطوير مواردها التكنولوجية وبنيتها التحتية الذكية التي مهدت الطريق لهذا الإنجاز الضخم، وهو ما وصفه عملاق التكنولوجيا العالمي "أمازون ويب سيرفيسز" بأنه إنجاز يحتذى به في هذا القطاع على صعيد المنطقة. ويندرج تبني التكنولوجيا الرائدة من "أمازون ويب سيرفيسز" في إطار التزام الجامعة بإحداث تغيير جذري في المنظومة التعليمية لتوفير التعليم الأفضل لمبتكري ومبدعي المستقبل، عملاً بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في تعزيز الجاهزية لصنع المستقبل انطلاقاً من التعليم النوعي. وجاء ذلك خلال المؤتمر الافتراضي الذي عُقد عبر منصة "زووم" (Zoom)، بمشاركة كوكبة من كبار الشخصيات، وعلى رأسهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء "جامعة حمدان بن محمد الذكية"؛ والدكتور منصور العور، رئيس الجامعة؛ وزوبين تشاغبار، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للقطاع العام في شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)؛ وبول جريست، الرئيس الدولي لقسم التعليم لدى أمازون ويب سيرفيسز(AWS).

وتكتسب الخطوة السبّاقة أهمية بالغة كونها تتويجاً للإنجازات المُلهمة التي تقودها "جامعة حمدان بن محمد الذكية" باعتبارها نموذج دولي يُحتذى به في تسخير التكنولوجيا المتقدمة، في إعادة رسم ملامح مستقبل التعليم وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين، مستندةً إلى نهج استشرافي قائم على الدمج بين الابتكار والبحث العلمي والتطور التكنولوجي لإرساء ثقافة التعليم الذكي كحجر أساس لتخريج رواد أعمال ومبتكرين وسفراء معرفة وقادة مستقبل عوضاً عن طالبي وظائف. وجاء الإنجاز الجديد نتاج التنسيق الوثيق والجهود المشتركة التي استمرت على مدى أشهر لإنجاح عملية الانتقال الكامل إلى منصة الحوسبة السحابية لـ "أمازون ويب سيرفيسز"، والتي تعتبر دليلاً دامغاً على كفاءة ومرونة البنية التكنولوجية التحتية المتقدمة لدى "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، والتي تبرز كمنافس قوي لنخبة مزودي التعليم في العالم وصرح أكاديمي مرموق يسبق جامعات العالم بفارق عشر سنوات، مدعومةً بمنهجيات تعليمية وأدوات أكاديمية تحاكي المستقبل.

وأعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عن فخره واعتزازه بالريادة الإقليمية والعالمية لـ "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، التي تضيف إنجازاً نوعياً وغير مسبوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الانتقال كلياً إلى منصة الحوسبة السحابية الرائدة "أمازون ويب سيرفيسز". وتقدّم معاليه بخالص التهنئة والتقدير من القيادة الرشيدة بالنجاح الجديد الذي يرسّخ تنافسية دولة الإمارات على الخارطة التعليمية الدولية، مشدّداً على أهمية الخطوة في دعم التوجه الوطني نحو دفع عجلة التطوير المستمر في قطاع التعليم، تماشياً مع الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في الارتقاء بالتعليم باعتباره مفتاح المرونة للاستجابة للتطورات المستقبلية المتسارعة.